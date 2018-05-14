Автомобили Ford в России сильно подорожали

Самая доступная в линейке Ford модель Fiesta подорожала на 18 000 рублей. Теперь седан можно приобрести по цене от 717 000 рублей, а хетчбэк — от 803 000. Кроссовер EcoSport, как и автомобили семейства Focus, прибавили в цене 22 000 — 23 000 целковых. За компактный SUV дилеры попросят уже не менее 972 000 рублей, за «Фокус» — от 865 000.

Прайс бестселлера Ford в России — кроссовера Kuga — подрос на 33 000 рублей. Желающим обзавестись этой моделью придется выложить как минимум 1 494 000 «деревянных». Тем же, кто присматривается к седану Mondeo, следует приготовить от 1 385 000 рублей — четырехдверка в результате последней корректировки цен подорожала на 35 000, об этом сообщает агентсво «Автостат».

Добавим, что кроссовер Explorer, который совсем недавно пережил рестайлинг, продается в России на сегодняшний день по цене от 2 719 000 рублей.