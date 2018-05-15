АВТОВАЗ объявил цены на «внедорожную» LADA Vesta Cross

Первое время LADA Vesta Cross будет продаваться исключительно в топовой комплектации Luxe. Самое дорогое исполнение подразумевает четыре подушки безопасности, климат-контроль, охлаждаемый перчаточный ящик, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, 17-дюймовые колесные диски и мультимедийный комплекс с поддержкой USB и Bluetooth.

В дальнейшем количество доступных комплектаций увеличат — появится еще несколько версий с менее богатым оснащением. Это означает, что минимальный ценник модели снизится. Но столько именно будут стоить машины в прочих исполнениях — представители АВТОВАЗа пока не говорят.

Кросс-модификацию «Весты», оснащенную 1,6-литровым двигателем в 106 л. с. и пятиступенчатой «механикой», отдатут за 763 900 рублей. За седан с более мощным 122-сильным мотором объемом 1,8 литра и МКП дилеры попросят как минимум 788 900 рублей. А версия с тем же 1,8-литровым агрегатом и на «роботе» обойдется уже не менее, чем в 813 900 целковых.

За дополнительную плату также можно приобрести один из двух пакетов опций: Multimedia или Prestige. Первый включает в себя камеру заднего вида и мультимедийку с сенсорным дисплеем и навигацией. Второму, помимо этих систем, положены обогрев задних сидений, USB-порт в центральном подлокотнике для подзарядки гаджетов и подсветка в салоне.