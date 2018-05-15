Toyota неожиданно повысила цены на автомобили в России

Ценник самого дешевого автомобиля в модельном ряду Toyota — седана Corolla — поднялся на 21 000 рублей. Теперь за японскую четырехдверку официальные дилеры просят от 975 000. Кроссовер RAV4 подорожал на 27 000 — 31 000 рублей в зависимости от комплектации. Интересно, что стоимость машины в базовом исполнении при этом не изменилась — минимальная цена авто по-прежнему составляет 1 493 000 целковых.

Гибридный хетчбэк Toyota Prius, который продается в нашей стране в единственной комплектации Luxe, прибавил в цене 32 000 — до 2 186 000 «деревянных». Внедорожник Fortuner, как и кроссовер RAV4, может похвастать старым начальным ценником — 1 999 000 рублей. Однако на средние и старшие версии модели, по данным агентства «Автостат», прайсы подросли на 35 000 — 39 000.

За Highlander покупателю придется выложить аж на 53 000 рублей больше, чем раньше — 3 279 000. Что же до «Крузаков», то Prado подорожал на 40 000 — 54 000 целковых во всех исполнениях, а «двухсотый» — сразу на 75 000 — 78 000. Тойотовцы переписали цены и на минивэн Alphard, накинув сверху еще 71 000 «деревянных» — его новый прайс стартует с отметки в 4 467 000 рублей.