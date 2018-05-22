На сколько подорожали модели Datsun

Ценник на седан Datsun on-DO в бюджетной версии Access с 87-сильным мотором объемом 1,6 л и «механикой» подскочил на 10 000, и теперь автомобиль обойдется в 461 000 рублей. Топовая комплектация Dream II с тем же двигателем, но на «автомате» предлагается за 636 000.

Станадртный вариант хэтчбека Datsun mi-DO подорожал на 12 000 и оценен в 536 000 рублей. Модель укомплектована тем же двигателем объемом 1,6 л и аналогичной «механикой». Максимальная версия Datsun mi-DO с «автоматом» стоит теперь 673 000 рублей. Последнее повышение цен на модельный ряд Datsun зафиксировано в самом начале этого года.

Напомним, что в январе компания Datsun представила свой первый кроссовер, получивший название Cross. В продажу новинка поступит уже до конца нынешнего года — правда, появится она лишь у индонезийских дилеров.