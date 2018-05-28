LADA Kalina получила новый мотор и подешевела

Забудьте про разгон 87 «жеребцов» под горочку и холодный пот во время обгона — теперь LADA Kalina в «классическом» исполнении комплектуется бодрым 106-сильным бензиновым мотором, знакомым нам по XRAY, Vesta и Largus.

Компанию движку составляет «робот» с одним сцеплением. Да, он задумчивый и местами дерганный, но зато левая нога водителя больше не будет умолять о пощаде во время передвижений в пробках. Во всяком случае, к алгоритму работы однодисковой роботизированной коробки передач можно привыкнуть.

Что касается цены, то с мощным двигателем «Калина» в новой модификации стала без малого на 30 000 рублей дешевле. И всего на 37 000 «деревянных» дороже младшей версии с движком о 87 «лошадях».