LADA Kalina получила новый мотор и подешевела

Фото: АВТОВАЗ
Народная «ягодка» перед отправкой на пенсию обзавелась новой модификацией. Отныне версию «классик» LADA Kalina можно заказать в оснащении с роботизированной коробкой передач и более мощным двигателем.
Мирон Горин

Забудьте про разгон 87 «жеребцов» под горочку и холодный пот во время обгона — теперь LADA Kalina в «классическом» исполнении комплектуется бодрым 106-сильным бензиновым мотором, знакомым нам по XRAY, Vesta и Largus.

Компанию движку составляет «робот» с одним сцеплением. Да, он задумчивый и местами дерганный, но зато левая нога водителя больше не будет умолять о пощаде во время передвижений в пробках. Во всяком случае, к алгоритму работы однодисковой роботизированной коробки передач можно привыкнуть.

Что касается цены, то с мощным двигателем «Калина» в новой модификации стала без малого на 30 000 рублей дешевле. И всего на 37 000 «деревянных» дороже младшей версии с движком о 87 «лошадях».

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28 мая 2018
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