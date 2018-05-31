Названы цены и дата начала продаж в России Land Rover Discovery Sport Landmark

Новая версия старого кроссовера козыряет агрессивного вида бамперами и свежим дизайном колесных дисков из легкого сплава диаметром 19 дюймов. Финальным аккордом «катков» стал фирменный серый цвет Gloss Dark Grey с отливом и перламутром.

Внутри изменений не больше, если не меньше. Кресла «окутаны» натуральной кожей, потолок выполнен в черном цвете, а торпедо — в контрастном темно-сером. Вот, собственно, и все «завлекухи» новой спецсерии Landmark.

Впрочем, это не мешает британцам просить за нее 3 485 000 рублей. Помимо прочего покупатели получат Land Rover Discovery Sport с 2-литровым дизелем мощностью 180 сил и девятидиапазонным «автоматом», передающим тягу на обе оси.

Напомним, что автомобиль выпускается с 2014 года, и ему не мешало бы обновиться. Впрочем, рестайлинг уже не за горами, а «Диско» будущей генерации, который выкатили на тесты в Европе, планируется к 2021 году.