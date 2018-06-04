5 полноприводных кроссоверов и внедорожников ценой до 1 000 000 рублей

Как нетрудно догадаться, большинство из самых доступных полноприводных автомобилей на российском рынке — это представители отечественного автопрома. Но не обошлось дело и без популярного французского игрока бюджетного сегмента, который оказался самым дорогостоящим в списке. Естесственно, в таком ценовом диапазоне варианты не балуют комфортным оснащением, хотя, как показывает практика, нашего брата это не особо пугает…
LADA 4x4
Родной АВТОВАЗ любезно предлагает возможность уложиться в 500 000 рублей. Ветеран отечественного автопрома, полноприводный внедорожник LADA 4x4 в стандартной трехдверной версии с 1,7-литровым мотором мощностью 83 л. с. и пятиступенчатой «механикой» доступен за 469 900 «деревянных».
Естественно речь идет о крайне спартанских условиях передвижения. ABS, гидроусилитель и электрические стеклоподъемники здесь выглядит настоящим праздником, но это фактически весь список признаков цивилизации. Впрочем, стоимость бывшей «Нивы» даже в полном «фарше» не превышает миллиона.
Chevrolet Niva
Стандартный вариант Chevrolet Niva с тем же 80-сильным мотором объемом 1,7 л и пятиступенчатой «механикой» доступен за 578 000 рублей. За эти деньги кроме электрических стеклоподъемников передних дверей и гидроусилителя руля, предлагается USB-порт, но увы — ABS недоступно.
На все это и многое другое можно рассчитывать в топовой версии за 723 500 рублей.
УАЗ Хантер
Лидер среди долгожителей УАЗ Хантер почти на 200 000 дороже тольяттинского «старичка». Зато за 644 900 рублей Ульяновский автозавод предлагает базовую версию с более мощным 135-сильным 2,7-литровым мотором и 5-ступенчатой «механикой».
Тем не менее за эту цену вам придется смириться с весьма суровыми условиями: здесь нет ни ABS, ни электрических стеклоподъемников. Впрочем, все это отсутствует и в топовой версии за 658 900 рублей.
УАЗ Патриот
Еще один представитель Ульяновского автозавода в стандартной комплектации с аналогичным тандемом 2,7-литрового двигателя и 5-ступенчатой механической трансмиссии обойдется минимум в 719 000 рублей. В базовой версии УАЗ Патриот порадует электрическими стеклоподъемниками передних и задних дверей и даже подушкой безопасности для водителя.
Однако кондиционер доступен в комплектации за 819 000 рублей, а подогрев передних сидений имеется только в варианте за 929 000 «целковых». Как видно, это самый роскошный вариант в списке, несмотря на то, что по результатам продаж он несколько сдал свои позиции.
Renault Duster
Французский производитель предлагает Renault Duster с 1,6 литровым двигателем мощностью 114 л. с. с шестиступенчатой «механикой» в полноприводной версии минимум за 809 990 рублей. Да, формально это кроссовер, но с весьма серьезными задатками внедорожника.
Короче говоря, за эти деньги можно рассчитывать на гидроусилитель руля, ABS, подушку безопасности для водителя и даже систему дистанционного запуска двигателя Renault Start. 109-сильная дизельная версия обойдется в 986 990 рублей, но здесь уже доступен кондиционер, электрический привод боковых зеркал и стеклоподъемников.