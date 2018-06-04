5 полноприводных кроссоверов и внедорожников ценой до 1 000 000 рублей

LADA 4x4

Родной АВТОВАЗ любезно предлагает возможность уложиться в 500 000 рублей. Ветеран отечественного автопрома, полноприводный внедорожник LADA 4x4 в стандартной трехдверной версии с 1,7-литровым мотором мощностью 83 л. с. и пятиступенчатой «механикой» доступен за 469 900 «деревянных».

Естественно речь идет о крайне спартанских условиях передвижения. ABS, гидроусилитель и электрические стеклоподъемники здесь выглядит настоящим праздником, но это фактически весь список признаков цивилизации. Впрочем, стоимость бывшей «Нивы» даже в полном «фарше» не превышает миллиона.