5 полноприводных кроссоверов и внедорожников ценой до 1 000 000 рублей

Фото www.ibtimes.co.uk
У рядового российского потребителя всегда были в почете автомобили с большими возможностями. И несмотря на то, что внедорожный арсенал стоит дополнительных денег, на нашем рынке пока еще есть возможность найти «вездеходы» по цене меньше миллиона рублей. Портал «АвтоВзгляд» подготовил список таких вариантов.
Иван Флягин

Как нетрудно догадаться, большинство из самых доступных полноприводных автомобилей на российском рынке — это представители отечественного автопрома. Но не обошлось дело и без популярного французского игрока бюджетного сегмента, который оказался самым дорогостоящим в списке. Естесственно, в таком ценовом диапазоне варианты не балуют комфортным оснащением, хотя, как показывает практика, нашего брата это не особо пугает…

LADA 4x4

Родной АВТОВАЗ любезно предлагает возможность уложиться в 500 000 рублей. Ветеран отечественного автопрома, полноприводный внедорожник LADA 4x4 в стандартной трехдверной версии с 1,7-литровым мотором мощностью 83 л. с. и пятиступенчатой «механикой» доступен за 469 900 «деревянных».

Естественно речь идет о крайне спартанских условиях передвижения. ABS, гидроусилитель и электрические стеклоподъемники здесь выглядит настоящим праздником, но это фактически весь список признаков цивилизации. Впрочем, стоимость бывшей «Нивы» даже в полном «фарше» не превышает миллиона.

Chevrolet Niva

Стандартный вариант Chevrolet Niva с тем же 80-сильным мотором объемом 1,7 л и пятиступенчатой «механикой» доступен за 578 000 рублей. За эти деньги кроме электрических стеклоподъемников передних дверей и гидроусилителя руля, предлагается USB-порт, но увы — ABS недоступно.

На все это и многое другое можно рассчитывать в топовой версии за 723 500 рублей.

УАЗ Хантер

Лидер среди долгожителей УАЗ Хантер почти на 200 000 дороже тольяттинского «старичка». Зато за 644 900 рублей Ульяновский автозавод предлагает базовую версию с более мощным 135-сильным 2,7-литровым мотором и 5-ступенчатой «механикой».

Тем не менее за эту цену вам придется смириться с весьма суровыми условиями: здесь нет ни ABS, ни электрических стеклоподъемников. Впрочем, все это отсутствует и в топовой версии за 658 900 рублей.

УАЗ Патриот

Еще один представитель Ульяновского автозавода в стандартной комплектации с аналогичным тандемом 2,7-литрового двигателя и 5-ступенчатой механической трансмиссии обойдется минимум в 719 000 рублей. В базовой версии УАЗ Патриот порадует электрическими стеклоподъемниками передних и задних дверей и даже подушкой безопасности для водителя.

Однако кондиционер доступен в комплектации за 819 000 рублей, а подогрев передних сидений имеется только в варианте за 929 000 «целковых». Как видно, это самый роскошный вариант в списке, несмотря на то, что по результатам продаж он несколько сдал свои позиции.

Renault Duster

Французский производитель предлагает Renault Duster с 1,6 литровым двигателем мощностью 114 л. с. с шестиступенчатой «механикой» в полноприводной версии минимум за 809 990 рублей. Да, формально это кроссовер, но с весьма серьезными задатками внедорожника.

Короче говоря, за эти деньги можно рассчитывать на гидроусилитель руля, ABS, подушку безопасности для водителя и даже систему дистанционного запуска двигателя Renault Start. 109-сильная дизельная версия обойдется в 986 990 рублей, но здесь уже доступен кондиционер, электрический привод боковых зеркал и стеклоподъемников.

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4 июня 2018
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