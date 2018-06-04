Jaguar повысил цены на автомобили в России

Новые легковые автомобили в России продолжают прибавлять в цене. Следом за родственными Land Rover, подорожали и «Ягуары». Хотя, казалось бы, куда уж еще дороже… В мае прайсы поднялись на 50 000 — 91 000 рублей. Свой прежний ценник удалось сохранить лишь модели F-Type.

Меньше других подорожал новый кроссовер E-Pace, который прибавил в цене от 50 000 до 75 000 рублей в зависимости от комплектации. Теперь прайсы на этот SUV начинаются с отметки в 2 550 000 целковых. За седаны XE и XF дилеры просят на 90 000 больше — их цены стартуют с 2 316 000 и 2 975 000 рублей соответственно.

Ценник Jaguar XJ также подрос на 90 000 — роскошный седан в базовом исполнении предлагается за 6 480 000 рублей, а в топовом — от 10 511 000. А вот бестселлер марки в России — кроссовер F-Pace — прибавил 91 000 «деревянных». Эта модель выудит из кошелька покупателя как минимум 3 405 000 рублей.