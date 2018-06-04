Новый Audi A7 Sportback приехал в Россию

До России новый Audi A7 Sportback добрался с небольшой задержкой — на европейском авторынке лифтбэк появился еще зимой. Нашим согражданам новинка предлагается в единственной модификации 55 TFSI quattro — с трехлитровым V6 в 340 л. с., коробкой передач S-tronic и системой полного привода. В Европе же продается и дизельная версия 50 TDI, которая стоит чуть дешевле.

Российским покупателям доступны три комплектации нового A7: Advance, Sport и Design. Уже в базовом исполнении лифтбэк располагает системой start/stop, датчиками дождя и освещенности, электрорегулировкой водительского кресла с функцией памяти настроек, обогревом передних сидений, двухзонным климат-контролем, ассистентом парковки, круиз-контролем, парктрониками и прочими опциями.

Машине в средней версии Sport положены 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, многофункциональный руль особого дизайна, спортивные кресла, отделанные алькантарой и кожей, автодоводчик дверей и множество других прелестей. Топовая комплектация Design же отличается матричными фарами HD Matrix LED, электрорегулировкой кресла переднего пассажира и четырехзонным «климатом».

За автомобиль в базовом исполнении Advance дилеры попросят не менее 4 320 000 рублей. Интересно, что прайсы других версий представителями Audi пока не раскрываются.