В июне на модели KIA действуют скидки

До 30 июня продлена программа «Весеннее предложение», в рамках которой предусмотрены специальные условия кредитования с низким ежемесячным платежом на ряд корейских автомобилей. Выгода составляет от 6000 до 70 000 рублей в зависимости от модели.

Кроме того, по-прежнему в силе предложение «Год без платежей» при приобретении KIA Rio и Rio X-Line в кредит. Партнером KIA Finance в рамках данного предложения выступает ООО «Русфинанс Банк». Программа предусматривает компенсацию платежей по процентной ставке банка, выплаченных за первый год действия договора кредитования, позволяя клиенту не заботиться о кредитных платежах на протяжении года.

К тому же владельцы KIA в июне могут воспользоваться программой обмена автомобилей с пробегом на новые на особо привлекательных условиях. Предложение действует на одиннадцать машин корейского производителя, а выгода составляет от 60 000 до 130 000 рублей.

Напомним, что на днях стало известно, что новый KIA Soul получит полный привод.