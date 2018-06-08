Россиянам безразличен цвет машины, главное — чтоб немецкая и с «автоматом»

Маркетологи могут больше не ломать свои головы над тем, как угодить привередливым и не особо богатым российским покупателям легковых автомобилей. Наконец стало известно, что за машина на самом деле нужна среднестатистическому автовладельцу в нашей стране.
Максим Строкер

Маркетологические изыскания на российском авторынке можно больше не проводить. Что на по душе отечественному автовладельцу теперь известно благодаря самому свежему опросу среди потенциальных покупателей новых легковушек. Специалисты CarPrice опросили 965 мужчин и 349 женщин (пропорция соответствует соотношению мужчин и женщин за рулем) в 49 городах России, продавших автомобиль в апреле и мае 2018 года и, соответственно, выбирающих новую машину. Целью исследования было выяснить, каким автовладельцы видят свой идеальный будущий автомобиль.

Надежность названа основным качеством такой машины как мужчинами, так женщинами. Престиж марки оказался в конце списка приоритетов.

Люди, как оказалось, отдают себе отчет, что идеальный автомобиль не может быть дешевым. Подавляющее большинство опрошенных (68,3%) уверены, что такой транспорт не может стоить дешевле 1 млн. рублей, но и отдать более 1,5 млн. рублей за идеал они не готовы.

Германия и Япония, по мнению опрошенных, являются родиной идеальных автомобилей. Женщины более чем мужчины (45,1% к 34,0% опрошенных) склонны считать немецкие машины лучшими.

Наибольшая доля участников исследования (почти 37%) считает, что лучшая машина — внедорожник. Кузов «седан» — на втором месте по популярности.

Настоящая машина должна быть мощной, считают будущие автовладельцы. 34,2 проценту опрошенных мужчин нужна машина с двигателем мощнее 200 л. с. Большинство же женщин склоняются к моторам с характеристиками в диапазоне 100—200 л. с.

80,6% опрошенных женщин выбрали бы в качестве идеальной машину с «автоматом». В этом с ними согласны 69,4% мужчин.

Почти сенсацией выглядит распределение ответов на вопрос о цвете автомобиля. С одной стороны, в лидерах предсказуемо оказался белый (востребованный цвет в южных регионах страны) и черный (самый популярный цвет в стране). Но также в лидерах оказался «не важно какой» цвет. Причем, последняя категория оказалась самой популярной у женщин.

Суммарно, наиболее соответствующей образу идеального авто оказалась продукция брендов большой немецкой тройки — Mercedes, BMW, Audi — им отдали предпочтение 20,7% респондентов.

Тройка самых любимых марок, что у мужчин, что у женщин оказалась одной и той же. Вот только места на этом подиуме представители разных полов расставляют по-разному. Сильный пол больше всего любит Тoyota, на втором месте Mercedes, и на третьем — BMW. Приоритеты прекрасного пола выглядят зеркально: на вершине BMW, а далее по нисходящей Mercedes и Toyota.

Таким образом, идеальный автомобиль, по мнению россиян, это надежный и мощный немецкий внедорожник с «автоматом» любого цвета ценой 1—1,5 млн. рублей.

авторынок
8 июня 2018
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