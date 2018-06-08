Россиянам безразличен цвет машины, главное — чтоб немецкая и с «автоматом»

Маркетологические изыскания на российском авторынке можно больше не проводить. Что на по душе отечественному автовладельцу теперь известно благодаря самому свежему опросу среди потенциальных покупателей новых легковушек. Специалисты CarPrice опросили 965 мужчин и 349 женщин (пропорция соответствует соотношению мужчин и женщин за рулем) в 49 городах России, продавших автомобиль в апреле и мае 2018 года и, соответственно, выбирающих новую машину. Целью исследования было выяснить, каким автовладельцы видят свой идеальный будущий автомобиль.

Надежность названа основным качеством такой машины как мужчинами, так женщинами. Престиж марки оказался в конце списка приоритетов.

Люди, как оказалось, отдают себе отчет, что идеальный автомобиль не может быть дешевым. Подавляющее большинство опрошенных (68,3%) уверены, что такой транспорт не может стоить дешевле 1 млн. рублей, но и отдать более 1,5 млн. рублей за идеал они не готовы.

Германия и Япония, по мнению опрошенных, являются родиной идеальных автомобилей. Женщины более чем мужчины (45,1% к 34,0% опрошенных) склонны считать немецкие машины лучшими.

Наибольшая доля участников исследования (почти 37%) считает, что лучшая машина — внедорожник. Кузов «седан» — на втором месте по популярности.