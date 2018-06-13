Обновленный Ford Focus похорошел и подешевел

Так, за комплектацию Trend, которая является промежуточной между Special Edition и базовой Ambiente, со 105-сильным двигателем мощностью 1,6 л, агрегатированным с МКП или АКП, кондиционером и набором базового оборудования придется заплатить минимум 782 000 рублей, а вот стоимость Special с аналогичным двигателем и трансмиссиями начинается от 833 000 рублей. Этот вариант включает в себя аудиосистему с USB-разъемами, мультимедийную систему с гоосовым управлением, центральный бокс с подлокотником, передние «противотуманки» и подогрев задних сидений. В экстерьере Special Edition появилась хромированная фальшрадиаторная решетка и светодиодные дневные ходовые огни.

Экстерьер варианта White&Black получил ходовые огни и фальшрадиаторную решетку, аналогичные «специальной версии», а также стильную «ливрею» с черными элементами: крыша, корпусы зеркал и колесные диски. Из приятных опций в этой комплектации представлены двухзонный климат-контроль, электрообогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, а также датчики дождя и света. Стоимость White&Black начинается от 903 000 рублей.

Версия Titanium не получила никаких изменений: в базовом варианте предусмотрены легкосплавленные диски, мультимедийная система с сенсорным экраном, увеличенная боковая поддержка передних сидений, боковые подушки безопасности, светодиодная подсветка салона. Отдать за новый Titanium придется минимум 923 000 рублей.