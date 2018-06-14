Как прилично сэкономить на обслуживании любой модели KIA во время ЧМ-2018

Если коротко, то во время футбольного праздника во всех дилерских центрах KIA для клиентов, обращающихся в сервис, предусмотрены выгодные предложения, в рамках которых, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе KIA, автовладельцы могут получить скидку на прохождение ТО, дополнительные услуги и материалы по результатам ТО и установку аксессуаров.

Правда, точные цифры скидок-дисконтов, как и список операций, входящих в сервисную кампанию FIFA, не называются: их устанавливает конкретный дилер. Однако, заверяет директор по послепродажному обслуживанию KIA Motors Rus Олег Борисов, все клиенты, воспользовавшиеся уникальным предложением, получат качественное обслуживание по привлекательным ценам.