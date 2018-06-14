Как прилично сэкономить на обслуживании любой модели KIA во время ЧМ-2018

Сегодня кто только не пиарится на ЧМ-2018 по футболу, проходящем в России. На фоне всеобщего интереса к мундиалю автопроизводители выпускают спецверсии своих моделей, устанавливают в машины «футбольные» сервисы и приложения, придумывают гимны к началу очередной рекламной компании. При этом большинство из них не имеют никакого отношения к футбольному празднику, а только пытаются поднять свои продажи. За исключением, пожалуй, корейской KIA, тесно сотрудничающей с FIFA вот уже более 10 лет.
Михаил Ростарчук

Достаточно сказать, что только в этом году марка передала организационному комитету чемпионата 424 автомобиля. Понятно, что такая существенная техническая помощь поможет провести первенство на высоком уровне, что скажется и на качестве обслуживания в том числе и российских болельщиков. Однако даже хороший сервис на крутом мероприятии в карман, как говорится, не положишь. И KIA Motors Rus решила сделать автовладельцам реальный подарок, который можно получить в любом дилерском центре бренда с 14 июня по 15 июля 2018 года. Производитель прямо подчеркивает, что его предложение приурочено к Чемпионату мира по футболу-2018, проходящему в России.

Если коротко, то во время футбольного праздника во всех дилерских центрах KIA для клиентов, обращающихся в сервис, предусмотрены выгодные предложения, в рамках которых, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе KIA, автовладельцы могут получить скидку на прохождение ТО, дополнительные услуги и материалы по результатам ТО и установку аксессуаров.

Правда, точные цифры скидок-дисконтов, как и список операций, входящих в сервисную кампанию FIFA, не называются: их устанавливает конкретный дилер. Однако, заверяет директор по послепродажному обслуживанию KIA Motors Rus Олег Борисов, все клиенты, воспользовавшиеся уникальным предложением, получат качественное обслуживание по привлекательным ценам.

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14 июня 2018
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