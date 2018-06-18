ТОП-5 европейских и американских бюджетных авто стоимостью до 800 000 рублей

Renault Logan

Старый добрый французский седан доступен в ценовом диапазоне от 534 000 до 789 990 рублей. Дешевле него у нас только «китайцы». Впрочем, в стандартной комплектации Renault Logan, оснащенный 1,6-литровым мотором мощностью 82 л. с. и пятиступенчатой «механикой», ничем кроме, ABS, одной подушки безопасности для водителя и функции обогрева заднего стекла не порадует. Бедновато.

Зато самая дорогая 102-сильная версия с четырехступенчатым «автоматом» стоимостью 789 990 рублей доступна с парктрониками, противотуманками, аудиосистемой AUX+USB+Bluetouth, системой дистанционного запуска двигателя Renault Start, передними электростеклоподъемниками, боковыми зеркалами с электроприводом и электрообогревом, подогревом передних сидений и климат-контролем. Напомним, что французский производитель в ценовом сегменте до 800 000 рублей предлагает еще и его ближайших родственников: Sandero (от 534 000), Sandero Stepway (от 689 990) и стандартную версию кроссовера Duster (от 689 990).