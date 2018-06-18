ТОП-5 европейских и американских бюджетных авто стоимостью до 800 000 рублей

Не секрет, что преимущественно речь пойдет о городских автомобилях класса B. «Логановское семейство» хоть и постепенно сдает свои позиции на нашем авторынке, при этом бюджетные французские модели остаются одними из самых доступных европейских авто в России. К тому же Renault — это по-прежнему единственный производитель из Старого света, кто готов предложить кроссовер в ценовом сегменте до 800 000 рублей. Выделился в топе и Ford, который «дарит» за эти деньги такую роскошь, как представителя гольф-класса. Но все по порядку…
Renault Logan
Старый добрый французский седан доступен в ценовом диапазоне от 534 000 до 789 990 рублей. Дешевле него у нас только «китайцы». Впрочем, в стандартной комплектации Renault Logan, оснащенный 1,6-литровым мотором мощностью 82 л. с. и пятиступенчатой «механикой», ничем кроме, ABS, одной подушки безопасности для водителя и функции обогрева заднего стекла не порадует. Бедновато.
Зато самая дорогая 102-сильная версия с четырехступенчатым «автоматом» стоимостью 789 990 рублей доступна с парктрониками, противотуманками, аудиосистемой AUX+USB+Bluetouth, системой дистанционного запуска двигателя Renault Start, передними электростеклоподъемниками, боковыми зеркалами с электроприводом и электрообогревом, подогревом передних сидений и климат-контролем. Напомним, что французский производитель в ценовом сегменте до 800 000 рублей предлагает еще и его ближайших родственников: Sandero (от 534 000), Sandero Stepway (от 689 990) и стандартную версию кроссовера Duster (от 689 990).
Volkswagen Polo
Немецкий седан доступен за такие деньги в трех комплектациях с 1,6-литровыми моторами мощностью 90 л. с. и 110 л. с., которые работают в паре с пятиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным «автомтом».
Список опций стандартной версии стоимостью от 599 900 «целковых» на фоне базового Logan впечатляет: ABS, EBD, бортовой компьютер, электропривод передних и задних стекол, атермальное остекление, радиоподготовка, рулевая колонка с регулировками по высоте и вылету, а также подушки безопасности водителя и пассажира. Не так трудно догадаться, почему Renault Logan в рейтинге российских продаж в этому году опустился на 16 место, а Volkswagen Polo поднялся на 6 позицию.
Skoda Rapid
Чешская модель порадует ценой в 646 000 рублей в самой минимальной комплектации с 90-сильным мотором объемом 1,6 л и пятиступенчатой «механикой».
За эти деньги есть возможность использовать ABS, EBD, ESP, электропривод передних стекол, обогрев форсунок омывателя, радиоподготовку, рулевую колонку с регулировками по высоте и вылету, подушку безопасности водителя. За 699 000 можно купить комплектацию повыше, где к стандартным опциям прибавится кондиционер, бортовой компьютер и подушка безопасности пассажира.
Ford Fiesta
Американский компактный седан доступен по розничной цене в 713 000 рублей только в стандартной комплектации.
За эти деньги предлагается версия с 1,6-литровым мотором мощностью 85 л. с., пятиступенчатой «механикой», ABS, передними электростеклподъемниками, аудиоподготовкой с двумя динамиками и USB-разъемом, рулевой колонкой с регулировками по высоте и вылету и фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира. Розничная цена хэтчбека в аналогичной комплектации стартует уже от 803 000 рублей.
Ford Focus
Американский производитель предлагает единственный вариант в гольф-классе, который позволяет уложиться в 800 000 рублей. Это стандартная комплектация хэтчбека Ford Focus за 795 000, которая включает тот же 85-сильный мотор, пятиступенчатую «механику», ABS, EBD, ESP, подушки безопасности водителя и пассажира, антипробуксовочную систему, функцию помощи при старте, электроприводы передних стекол и боковых зеркал, рулевую колонку с регулировками по высоте и вылету, а также малоразмерное запасное колесо.
За полноразмерную запаску придется доплатить 3000, а такая опция, как кондиционер обойдется в 35 500 «деревянных».