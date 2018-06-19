Производители продолжают поднимать цены на автомобили в России

Цены на новые легковушки в России продолжают стремительно расти. За период с 16 мая по 15 июня 23 производителя пересмотрели прайс-листы. У одних автостроителей подорожали сразу несколько моделей, у других — одна-две.

Семь автомобилей KIA прибавили в цене от 15 000 до 30 000 рублей в завимости от комплектации. Машины Land Rover — от 31 000 до 200 000 целковых, а Jaguar — от 51 000 до 91 000. Изменились и прайсы отечественных внедорожников УАЗ — их ценники подросли на 10 000 — 18 500 рублей, об этом сообщает агентство «Автостат».

Suzuki подкорректировала цены кроссоверов Vitara и SX4, которые стали дороже на 10 000 — 20 000 рублей. Volkswagen — модели Tiguan, прибавившей от 20 000 до 50 000 «деревянных». Honda CR-V выудит из кошелька покупателя на 30 000 рублей больше, а Haval H6 и H9 — как минимум на 50 000, а то и на все 140 000.

Интересно, что примеру своих конкурентов не стала следовать компания Ford. Американский производитель, в отличие от других, объявил о снижении стоимости некоторых своих машин. Так, дешевле стали автомобили семейства Focus, седан Mondeo, а также кроссоверы Kuga и EcoSport.