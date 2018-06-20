Subaru опять подняла цены на свои автомобили в России

Фото: Subaru
Компания Subaru увеличила цены почти на весь модельный ряд, представленный в России. Теперь к прежней цене «японцев» нужно прибавить 30 000 рублей, а на некоторые модели аж целых 100 000. Марка из Страны восходящего солнца была первой, у кого случилось весеннее обострение — именно «Субару» задрала в апреле ценники, задав негативный тон остальным производителям. Похоже, развитие неблагоприятной тенденции проджолжается.
Светлана Ермолаева

Это довольно странный ход при такой негативной ситуации на российском автомобильном рынке. Видимо, повышению цен поспособствовал рост продаж японской марки. С января по май текущего года Subaru реализовала 2 980 новых автомобилей, что на 50% больше в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

При текущем скачке цен в меньшей степени пострадали те, кто собирается приобрести Subaru XV. Стоимость базовой комплектации пока остается прежней. Автомобили этой модели с мотором помощнее стали дороже на 30 000 рублей. Цена стартует от 1 599 000.

Похожая ситуация и с Forester. Ценник на комплектацию Base не тронут: он начинается от 1 699 000 рублей, а вот Standard, Comfort и прочие подорожали на те же 30 000.

Стоимость Outback подросла на 40 000 «деревянных». И теперь, чтобы стать владельцем новенького полноприводного универсала, необходимо выложить не меньше 2 489 000 рублей. Наконец, на спортивные WRX и WRX STI цена поднялась на 50 000 — 100 000 рублей. В базе — 2 529 000 ₽

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20 июня 2018
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