Subaru опять подняла цены на свои автомобили в России

Это довольно странный ход при такой негативной ситуации на российском автомобильном рынке. Видимо, повышению цен поспособствовал рост продаж японской марки. С января по май текущего года Subaru реализовала 2 980 новых автомобилей, что на 50% больше в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

При текущем скачке цен в меньшей степени пострадали те, кто собирается приобрести Subaru XV. Стоимость базовой комплектации пока остается прежней. Автомобили этой модели с мотором помощнее стали дороже на 30 000 рублей. Цена стартует от 1 599 000.

Похожая ситуация и с Forester. Ценник на комплектацию Base не тронут: он начинается от 1 699 000 рублей, а вот Standard, Comfort и прочие подорожали на те же 30 000.

Стоимость Outback подросла на 40 000 «деревянных». И теперь, чтобы стать владельцем новенького полноприводного универсала, необходимо выложить не меньше 2 489 000 рублей. Наконец, на спортивные WRX и WRX STI цена поднялась на 50 000 — 100 000 рублей. В базе — 2 529 000 ₽