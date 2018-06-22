ТОП-5 самых доступных бюджетников с кондиционером до 500 000 рублей

Прошли времена, когда за 500 000 «деревянных» можно было рассчитывать на бюджетник с полным «фаршем». Сейчас в этом ценовом сегменте комплектации с кондиционером уже не предлагают ни корейцы, ни европейцы. Зато от удушья вам не дадут умереть китайские, узбекские и, конечно же, отечественные производители бюджетных малолитражек. О кроссоверах за такие деньги, естественно, речь идти не может.
Ravon Nexia
Самый низкий ценник в нашем списке оказался у узбекского седана Ravon Nexia — всего 449 000 рублей. Столь привлекательный прайс распространяется на оставшиеся в продаже машины 2017 года выпуска. За эти деньги в комплектации Comfort вы можете рассчитывать на 107-сильный мотор объемом 1,5 л, пятиступенчатую «механику», а также на весьма приличный для такой стоимости список опций.
Кроме кондиционера он включает ABS, ESP, электрические стеклоподъемники передних дверей, подушку безопасности водителя, бортовой компьютер, аудиосистему с двумя динамиками и полноразмерное запасное колесо. Между прочим, все перечисленные радости жизни являются базовым оборудованием «узбека», но такая идиллия царит не во всем модельном ряду этого бюджетного производителя.
Brilliance H230
Китайский седан Brilliance H230 в базовой комплектации Comfort стоимостью 459 900 рублей предлагается с 1,5-литровым двигателем мощностью 102 л. с. и пятиступенчатой механической трансмиссией. Начальная модификация оборудована ABS, EBD, подушками безопасности водителя и пассажира, кондиционером, электроприводом передних и задних стекол и аудиосистемой с четырьмя динамиками.
В случае с Brilliance H230 его низкий ценник вполне соответствует небогатому списку опций. По крайней мере прямой конкурент «китайца» 82-сильный Renault Logan 2017 года выпуска в базовой комплектации стоит 499 000 рублей, при этом из перечисленного оборудования у него в наличии только одна подушка безопасности.
LADA Granta
Еще один седан, только уже отечественного производства, продается с кондиционером всего за 467 700 рублей. Это одна из причин, почему LADA Granta так популярна на нашем рынке. При этом АВТОВАЗ в трех начальных версиях модели по еще более доступной цене кондиционер не предлагает.
Зато в комплектации Classic Start c 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с., кроме этой актуальной опции, можно еще рассчитывать на такие системы активной безопасности, как ABS, EBD, EBA, а также на одну подушку безопасности, электропривод передних стекол, обогрев боковых зеркал, бортовой компьютер, радиоподготовку и полноразмерную запаску. А версия Lux за 494 900 рублей порадует еще и климат-контролем, системой вспомогательного торможения (BAS), электроприводом всех стекол и боковых зеркал, обогревом передних сидений, подушкой безопасности переднего пассажира, аудиосистемой с четырьмя динамиками, противотуманками, сигнализацией и т. д.
Ravon R2
В отличие от своего собрата Ravon Nexia, узбекский компактный хетчбэк Ravon R2 в базовой комплектации лишен такой привилегии, как кондиционер. Эта роскошь доступна в средней версии Optimum с 1,2-литровым двигателем мощностью 85 л. с. и четырехстиупенчатым «автоматом». Цена вопроса — 485 000 рублей. Кроме кондиционера здесь имеется ABS, полный комплект подушек безопасности, электроприводы передних стекол и боковых зеркал, бортовой компьютер, аудиосистема с четырьмя динамиками, сигнализация и полноразмерное запасное колесо.
Как и в случае с собратом по модельному ряду Ravon Nexia такой заманчивый ценник актуален на оставшиеся машины прошлого года выпуска, а новые аналогичные экземпляры предлагаются уже за 529 000 рублей.
FAW Oley
Еще один седан от китайского производителя на российском рынке продается в единственной доступной комплектации Comfort с 1,5-литровым мотором мощностью 102 л. с. и четырехступенчатым «автоматом» за 491 000 рублей. Автомобиль оснащен системами ABS, EBD, двумя подушками безопасности, противотуманками, электроприводами боковых зеркал и всех стекол, аудиосистемой, полноразмерной «запаской» и, конечно же — кондиционером.
Этот вариант дороже, чем упомянутый Brilliance H230, но на фоне остальных «китайцев» и особенно в сравнении с корейскими и европейскими бюджетниками, FAW Oley с таким ценником смотрится заманчиво.