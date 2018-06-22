ТОП-5 самых доступных бюджетников с кондиционером до 500 000 рублей

Ravon Nexia

Самый низкий ценник в нашем списке оказался у узбекского седана Ravon Nexia — всего 449 000 рублей. Столь привлекательный прайс распространяется на оставшиеся в продаже машины 2017 года выпуска. За эти деньги в комплектации Comfort вы можете рассчитывать на 107-сильный мотор объемом 1,5 л, пятиступенчатую «механику», а также на весьма приличный для такой стоимости список опций.

Кроме кондиционера он включает ABS, ESP, электрические стеклоподъемники передних дверей, подушку безопасности водителя, бортовой компьютер, аудиосистему с двумя динамиками и полноразмерное запасное колесо. Между прочим, все перечисленные радости жизни являются базовым оборудованием «узбека», но такая идиллия царит не во всем модельном ряду этого бюджетного производителя.