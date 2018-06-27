Сколько стоят автомобили мечты на вторичном рынке

Как известно, новая машина теряет в цене сразу после того, как выезжает за пределы дилерского автосалона. Поэтому гибкие условия и возможность торга на вторичном рынке привлекают всех тех, кто не прочь сэкономить. Речь идет не только о большинстве простых смертных обывателей, ищущих бюджетные варианты.

Преуспевающие толстосумы, как известно, лучше всех умеют считать деньги, тем более, что «вторичка» предлагает еще и эксклюзивные экземпляры суперкаров, выпущенных ограниченными сериями. Например, в столице продается гибридный Ferrari LeFerrari за четыре миллиона долларов…