Сколько стоят автомобили мечты на вторичном рынке

Мечтать не вредно, как не вредно и прицениваться к вожделенной мечте. Даже если она стоит космических денег, всегда есть к чему стремиться. Так что пусть для самых сильных и упорных это станет стимулом к решительным действиям, с помощью которых мечта в конце концов превратится в реальность.
Как известно, новая машина теряет в цене сразу после того, как выезжает за пределы дилерского автосалона. Поэтому гибкие условия и возможность торга на вторичном рынке привлекают всех тех, кто не прочь сэкономить. Речь идет не только о большинстве простых смертных обывателей, ищущих бюджетные варианты.
Преуспевающие толстосумы, как известно, лучше всех умеют считать деньги, тем более, что «вторичка» предлагает еще и эксклюзивные экземпляры суперкаров, выпущенных ограниченными сериями. Например, в столице продается гибридный Ferrari LeFerrari за четыре миллиона долларов…
Ferrari LeFerrari (255 000 000 ₽)
255 000 000 рублей или 4 000 000 долларов — это в настоящее время самый высокий ценник на вторичном рынке. Именно столько стоит гиперкар Ferrari LeFerrari 2016 года выпуска с пробегом 274 км, выпущенный в количестве 499 единиц. 500-й экземпляр за 7 000 000 долларов был изготовлен специально для благотворительных целей.
Силовая установка машины включает 12-цилиндровый «атмосферник» объемом 6,3 л и два электромотора. Совокупная мощность гибридной системы составляет 963 л. с. Красный «монстр» укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, с помощью которой он разгоняется до 200 км/ч за семь секунд, а до 300 — за 15. Гиперкар предлагается одним из столичных дилеров.
Роскошный Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster серии 722S 2009 года выпуска с пробегом 5600 км оценен в 85 000 000 рублей. Как свидетельствует владелец, машина предлагается в идеальном состоянии.
Напомним, что модель дебютировала на Парижском автосалоне в 2008 году, и в Москве продается один из экземпляров, выпущенных ограниченной серией в количестве 150 единиц. Споркар, заряженный 5,5-литровым двигателем мощностью 650 л. с. с крутящим моментом 820 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а до 200 км/ч — за 10,6 секунд. Максимальная скорость машины составляет 335 км/ч.
Ferrari F12TdF (73 990 000 ₽)
Неизвестный автолюбитель разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже суперкара Ferrari F12berlinetta с пробегом 700 км. При этом на опубликованных фотографиях почему-то изображен более свежий Ferrari F12TdF. О том, что речь идет именно об этом автомобиле, можно судить и по техническим характеристикам.
В объявлении указана мощность 780 л. с., которая соответствует Ferrari F12TdF, в то время как у F12berlinetta этот показатель составляет 740 л. с. Разность в производительности и есть главное различие между ними: для исполнения F12TdF мощность 6,3-литрового атмосферного V12 увеличили с 740 до 780 л. с. Выпуском этой модели итальянский производитель увековечил свою классику 1950 — 1960-х годов, участвовавшую в гонках Tour de France.
Mercedes-Benz Maybach G 650 Landaulet I (69 990 000 ₽)
Шикарный открытый внедорожник, построенный на растянутой платформе G-класса, выпущен в количестве 99 экземпляров. Один из них продается в Москве за 69 990 000 «деревянных». Это экземпляр прошлого года выпуска с пробегом всего 1000 км. Под капотом «Ландо» установлен 630-сильный V12 с двумя турбинами, который работает в паре с семиступенчатым «автоматом».
Салон оснащен раздельными креслами с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажером, откидными столиками и подставками для ног. Для задних пассажиров также предусмотрены два десятидюймовых дисплея, климат-контроль и подстаканники с функциями подогрева и охлаждения. Салон разделен перегородкой с функцией затемнения. Приятных путешествий!
От обычных «Фантомов» Drophead Coupe выделяется эксклюзивным оформлением экстерьера и интерьера. Экземпляр с пробегом 2500 км оснащен 6,7-литровым мотором мощностью 460 л. с., который работает с восьмиступенчатым «автоматом». До первой сотни авто разгоняется всего за 5,8 секунды. Цена вопроса — 47 250 000 «деревянных».