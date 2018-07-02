С 1 июля BMW подняла цены на все свои модели

Фото BMW
С 1 июля компания BMW сменила ценники на все свои модели для российского рынка. И надо сказать, что поменяла не в меньшую сторону. Стоимость большинства моделей баварской марки поднялась на сумму от 40 000 до 140 000 рублей. Это удалось выяснить благодаря ежемесячному мониторингу цен на новые автомобили. Теперь самая доступная модель BMW 1-Series можно купить за 1 550 000 рублей.
Светлана Ермолаева

Прайсы на кроссоверы тоже подлетели. Например, цена BMW X1 теперь начинается от 1 890 000 рублей. И среди спортивных «эмок» удорожание: стартовый ценник на BMW M4 Coupe вырос до 4 790 000 рублей. В общей сложности, дороже стали 14 моделей в российской линейке бренда. Об этом сообщают аналитики агентства «Автостат». Вероятно, производитель решил прибавить к стоимости своей продукции несколько десятков тысяч рублей из-за неплохих показателей на рынке. За первые пять месяцев этого года продали на 16% больше авто, чем за тот же период прошлого. А это 13 854 автомобилей.

Стоить напомнить, что совсем недавно концерн объявил о создании дочерней компании ООО «БМВ Русланд Аутомотив» и о том, что ведет переговоры с российскими властями о строительстве своего завода под Калининградом. По плану, предприятие в формате полного цикла сборки заработает уже в 2021 году.

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2 июля 2018
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