С 1 июля BMW подняла цены на все свои модели

Прайсы на кроссоверы тоже подлетели. Например, цена BMW X1 теперь начинается от 1 890 000 рублей. И среди спортивных «эмок» удорожание: стартовый ценник на BMW M4 Coupe вырос до 4 790 000 рублей. В общей сложности, дороже стали 14 моделей в российской линейке бренда. Об этом сообщают аналитики агентства «Автостат». Вероятно, производитель решил прибавить к стоимости своей продукции несколько десятков тысяч рублей из-за неплохих показателей на рынке. За первые пять месяцев этого года продали на 16% больше авто, чем за тот же период прошлого. А это 13 854 автомобилей.

Стоить напомнить, что совсем недавно концерн объявил о создании дочерней компании ООО «БМВ Русланд Аутомотив» и о том, что ведет переговоры с российскими властями о строительстве своего завода под Калининградом. По плану, предприятие в формате полного цикла сборки заработает уже в 2021 году.