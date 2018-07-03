KIA дарит скидки всем болельщикам ЧМ-2018

Cпециальные условия кредитования продлевается до 31 июля 2018 года. Все обладатели официального пропуска на стадион могут воспользоваться сниженной процентной ставкой по кредиту для лояльных клиентов на модели Cerato, Soul, Sorento, Sorento Prime и Stinger. В зависимости от модели, снижение ставки для футбольных болельщиков, по сравнению с базовым предложением, составляет от 1 до 2 процентов.

Продлевается также действие специальных бонусов на приобретение некоторых моделей Kia в трейд-ин. При приобретении Cerato и Soul выгода клиентов теперь составит до 20 000 рублей по сравнению с базовыми условиями, для модели Sorento Prime — до 30 000 рублей, Sorento, Mohave и Stinger– до 50 000 рублей.

Напомним, что на днях стали известны первые подробности о технической начинке рестайлингового KIA Sportage для российского рынка.