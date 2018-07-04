Почему снижаются цены на подержанные машины

Так, специалисты сервиса «Юла Авто» утверждают, что средняя стоимость подержанного автомобиля составляет на сегодняшний день 439 000 рублей. А вот их конкуренты из «Авто.ру» утверждают, что средняя цена продаваемой машины в России — 574 000 «деревянных». Однако и те и другие уверены, что прайсы на подержанные авто пусть и медленно, но снижаются.

Так, считает руководитель «Юла Авто» Олег Голубцов, эта тенденция обусловлена тем, что «большая часть предложений у нас приходится на частные объявления, где средний чек всегда ниже предложений от салонов и дилеров. К тому же и текущая сложная экономическая ситуация продолжает оказывать прямое влияние на покупательскую способность населения». Об этом же свидетельствуют и предпочтения россиян, предпочитающих приобретать представителей бюджетного сегмента. Самыми популярными отечественными моделями остаются различные модели АВТОВАЗа, где основные продажи приходятся на LADA Priora и LADA Samara. Среди иномарок наибольшим спросом пользуется Ford Focus.

Любопытно при этом, что средний возраст продаваемого сейчас автомобиля — 10,6 лет — за последние три года этот показатель вырос на один год, что так же, разумеется, влияет на снижение цен на вторичке. Так, в 2017 году средний возраст машин, выставленных на продажу, составлял ровно 10 лет.