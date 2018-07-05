LADA Vesta и Hyundai Solaris: какие машины быстрее всего дешевеют на вторичке

Автомобиль становится подержанным сразу же после того, как впервые покидает автосалон. Поэтому многие автовладельцы держат в уме будущую ликвидность своего авто на «вторичке» еще на стадии выбора модели. Для них этот материал будет небезынтересен.
Максим Строкер

Эксперты проанализировали цены продающихся на вторичном рынке авто и выявили модели, которые меньше всего теряют в цене со временем.

В сегменте до 500 000 рублей лидером рейтинга стал Renault Logan второго поколения, который дешевеет значительно медленнее одноклассников. Надежность конструкции этого бюджетного седана, а также более симпатичный (по сравнению с первым поколением) внешний вид крайне позитивно отразились на стоимости машины — за три года она фактически не подешевела.

Неожиданностью для специалистов CarPrice стало то, что LADA Vesta заняла второе место в этом рейтинге, подешевев за три года всего на 6,3%. Другая популярная модель, рестайлинговый Hyundai Solaris первого поколения, стал пятым, упав в цене за тот же срок на 9%. Nissan Almera 3 и Lada Largus (близкие «родственники» Renault Logan) занимают 8-ю и 9-ю позиции. Еще одна пара родственников — Skoda Rapid и Volkswagen Polo занимают 4-е и 6-е места.

LADA 4x4 оказалась одним из антилидеров рейтинга. В среднем этот внедорожник со славной 40-летней историей теряет за три года эксплуатации 38% стоимости. А самым невыгодным приобретением с точки зрения остаточной цены стал рестайлинговый Lifan Solano. Потеря 44% стоимости за три года — это очень много.

Рейтинг медленнее всего дешевеющих моделей с остаточной стоимостью от 500 000—1 000 000 рублей возглавила Suzuki Vitara второго поколения.

Цены на этот кроссовер вообще не изменились, несмотря на три года эксплуатации с момента покупки в 2015-м. Минимальное падение цены демонстрируют также Nissan Qashqai и рестайлинговый Volkswagen Tiguan, которые подешевели всего на 5%, а Ford Kuga — на 6%.

Лидерство в рейтинге подчас объясняется довольно просто — ряд автопроизводителей по различным причинам долго не повышал цены, поэтому покупка машины в первой половине 2015 года с позиций 2018 года оказалась крайне выгодной. В целом же потерю 20—25% от первоначальной стоимости автомобиля за три года эксплуатации в существующих экономических условиях можно считать вполне нормальной — как, например, для занявшей 25-е место в рейтинге Toyota Corolla XI (E160, E170), упавшей в цене на 25%.

Если говорить о диапазоне 1—1,5 миллиона рублей, то особенно удачной стала покупка в 2015 году рестайлинговой Mazda CX5 первого поколения —она подешевела к сему дню всего на 1%. На нижней строчке в этой части номинации стоит BMW 3-er, потерявшая 23% начальной цены.

Среди авто остаточной стоимостью более 1,5 миллионов особняком стоит родстер Porsche Cayman II (981). Из-за разницы валютных курсов он подорожал на 11% к своей цене трехлетней давности. Хорошим вложением средств оказалась и покупка рестайлингового Hyundai Santa Fe третьего поколения, который потерял всего 6%. Аутсайдером тут — рестайлинговый Land Rover Discovery четвертой генерации. Он занял нижнюю, 24 строчку рейтинга, потеряв в цене более 40% от первоначальной стоимости.

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5 июля 2018
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