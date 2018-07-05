LADA Vesta и Hyundai Solaris: какие машины быстрее всего дешевеют на вторичке

Эксперты проанализировали цены продающихся на вторичном рынке авто и выявили модели, которые меньше всего теряют в цене со временем.

В сегменте до 500 000 рублей лидером рейтинга стал Renault Logan второго поколения, который дешевеет значительно медленнее одноклассников. Надежность конструкции этого бюджетного седана, а также более симпатичный (по сравнению с первым поколением) внешний вид крайне позитивно отразились на стоимости машины — за три года она фактически не подешевела.

Неожиданностью для специалистов CarPrice стало то, что LADA Vesta заняла второе место в этом рейтинге, подешевев за три года всего на 6,3%. Другая популярная модель, рестайлинговый Hyundai Solaris первого поколения, стал пятым, упав в цене за тот же срок на 9%. Nissan Almera 3 и Lada Largus (близкие «родственники» Renault Logan) занимают 8-ю и 9-ю позиции. Еще одна пара родственников — Skoda Rapid и Volkswagen Polo занимают 4-е и 6-е места.

LADA 4x4 оказалась одним из антилидеров рейтинга. В среднем этот внедорожник со славной 40-летней историей теряет за три года эксплуатации 38% стоимости. А самым невыгодным приобретением с точки зрения остаточной цены стал рестайлинговый Lifan Solano. Потеря 44% стоимости за три года — это очень много.

Рейтинг медленнее всего дешевеющих моделей с остаточной стоимостью от 500 000—1 000 000 рублей возглавила Suzuki Vitara второго поколения.