5 самых дешевых дизельных автомобилей в возрасте до пяти лет

Как выяснилось, три из пяти таких предложений с максимально низким ценником исходят от дилеров. Автосалоны дают возможность своим клиентам использовать кредитную программу, условия трейд-ин и прочие бонусы, что можно считать дополнительными преимуществами. Но с другой стороны, не исключено, что заниженный ценник носит условный характер и установлен для привлечения клиентов. Так что с автосалонами вопрос реальной цены лучше решать заранее по телефону.
Peugeot 408 (409 000 ₽)
Одна из самых доступных дизельных машин в возрасте до пяти лет продается по цене 409 000 рублей. Речь идет о дорестайлинговом седане Peugeot 408 2015 года выпуска с пробегом 92 400 км. Автомобиль заряжен 1,6-литровым дизельным мотором мощностью 112 л. с., работающий с механической коробкой передач.
В объявлении указано, что за все время эксплуатации у него был один владелец, и к машине прилагается оригинал ПТС. В наличии имеются такие опции, как ABS, датчик дождя и света, бортовой компьютер, кондиционер, обогрев сидений, электростеклоподъемники, обогрев сидений. Автомобиль выставлен на продажу столичным дилером, предлагающим покупателям кредитную программу, а также возможность приобрести машину по программе трейд-ин.
Skoda Rapid (457 000 ₽)
Дизельный Skoda Rapid 2014 года выпуска доступен за 457 000 «деревянных». Трудовой стаж «рабочей лошадки» со 105-сильным мотором объемом 1,6 л и «механикой» составляет 66 569 км. Среди опций указаны ABS, парктроник, противотуманки, обогрев зеркал и сидений, кондиционер, бортовой компьютер, электростеклоподъемники и штатная аудиосистема.
Это также предложение от московского дилера, утверждающего, что лифтбек прошел диагностику и предпродажную проверку по 49 параметрам, а также полный мониторинг на предмет юридической чистоты. При покупке Skoda Rapid имеется возможность использования кредитной программы.
Volkswagen Golf Plus (490 000 ₽)
Volkswagen Golf Plus пятилетнего возраста за 490 000 рублей также предлагается столичным автосалоном. Автомобиль с пробегом 163 000 км оснащен тем же, что и Rapid, 1,6-литровым турбодизелем мощностью 105 л. с., агрегатированным с «автомтом». К машине прилагается оригинал ПТС с одним зафиксированным владельцем.
В списке оборудования имеются ABS, парктроник, круиз-контроль, обогрев сидений, бортовой компьютер, двухзонный климат-контроль, штатная аудиосистема. В объявлении указано, что Volkswagen прошел комплексную предпродажную подготовку и находится в отличном состоянии. У покупателя есть возможность сделать выгодный обмен.
Citroen C4 (515 000 ₽)
Хэтчбек Citroen C4 2013 года выпуска продается частным лицом за 515 000 «целковых». 1,6-литровый дизельный двигатель мощностью 112 л. с. работает в паре с роботизированной коробкой передач. На одометре у машины зафиксирован пробег в 126 000 км. В оригинале ПТС значатся два владельца.
В объявлении отмечена богатая комплектация хэтчбека: среди прочих систем активной безопасности имеется контроль мертвых зон и помощь при старте в гору, а также противотуманки, система «старт-стоп», круиз-контроль, парктроники, датчики дождя и света, бортовой компьютер, электростеклоподъемники, климат-контроль, а кресло водителя оборудовано массажером.
Ford Mondeo (625 000 ₽)
Рестайлинговый Ford Mondeo четвертого поколения 2013 года выпуска тоже продается частником за 625 000 рублей. Седан оснащен 2,0-литровым турбодизелем мощностью 140 л. с. и автоматической коробкой передач. Пробег составляет 72 000 км, а в оригинале ПТС указано больше трех владельцев.
Машина продается с двумя комплектами колес. В списке опций отмечены ABS, полный комплект подушек безопасности, противотуманки, датчики дождя и света, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, а также климат-контроль, бортовой компьютер и прочие радости жизни.