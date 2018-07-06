5 самых дешевых дизельных автомобилей в возрасте до пяти лет

Peugeot 408 (409 000 ₽)

Одна из самых доступных дизельных машин в возрасте до пяти лет продается по цене 409 000 рублей. Речь идет о дорестайлинговом седане Peugeot 408 2015 года выпуска с пробегом 92 400 км. Автомобиль заряжен 1,6-литровым дизельным мотором мощностью 112 л. с., работающий с механической коробкой передач.

В объявлении указано, что за все время эксплуатации у него был один владелец, и к машине прилагается оригинал ПТС. В наличии имеются такие опции, как ABS, датчик дождя и света, бортовой компьютер, кондиционер, обогрев сидений, электростеклоподъемники, обогрев сидений. Автомобиль выставлен на продажу столичным дилером, предлагающим покупателям кредитную программу, а также возможность приобрести машину по программе трейд-ин.