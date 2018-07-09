Три модели Ford прибавили в цене

«Фокус» получил прибавку к своему прейскуранту в те же 10 000—20 000 рублей почти во всех комплектациях, включая базовую. Теперь стоимость самого бюджетного Focus Ambiente с 1,6-литровым мотором с отдачей 85 л. с. и 5-ступенчатой «механикой» стартует от 805 000 рублей.

Ценник на дорестайлинговый кроссовер EcoSport подрос на 20 тыс. целковых на все варианты модели. Прайс-лист на автомобиль начинается от 942 000 рублей. Kuga подорожал на 15 тыс. тоже во всех комплектациях. Начальная стоимость обновленной модели обозначена суммой 1 459 000 рублей, сообщают специалисты агентства «Автостат».

Портал «АвтоВзгляд» недавно рассказывал о снижении цен на линейку Ford (в частности и тех, что сейчас подорожали). Так же мы сообщали, что при покупке автомобилей этого бренда можно существенно сэкономить, если воспользоваться бонусом за trade-in, кредитной акцией и другими спецпредложениями. Несмотря на изменения в ценнике, все эти программы до сих пор актуальны.