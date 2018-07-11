ТОП-5 самых доступных бюджетников с «автоматом» возрастом до 5 лет

Chery M11 (А3) (220 000 ₽)

Китайский хэтчбек 2013-го года выпуска продается в Калужской области за 220 000 рублей. Бесступенчатый вариатор работает в паре с бензиновым 1,6-литровым 126-сильным мотором. Для пятилетнего возраста у машины сравнительно небольшой пробег — 20 890 км, если, конечно, не скручен одометр.

Пару лет назад «китаец» пережил ДТП, после которого на кузове остались повреждения в области правого и левого фонаря. Автомобиль оборудован самыми необходимыми опциями, в списке которых имеются противотуманки, датчик дождя и света, круиз-контроль, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, климат-контроль и задний парктроник.

Продавец дарит комплект зимних шин и при этом готов к торгу, утверждая, что проблемы у машины «чисто косметические». Он также честно признается, что Chery находится в залоге по банковскому кредиту, и при покупке обещает вернуть оригинал ПТС. А пока у него в наличии только дубликат, где с мая 2015-го указан один владелец. Цитата из объявления: «Причина продажи — не могу расплатиться с проклятым кредитом».