ТОП-5 самых доступных бюджетников с «автоматом» возрастом до 5 лет

Все, кто рассчитывает купить «живой» пятилетний автомобиль с автоматической трансмиссией, должен во-первых накопить как минимум 200 000 рублей, а во-вторых — уметь торговаться. За такие деньги можно прицелиться только на продукт отечественного производства, либо на «китайца», «узбека» или «корейца» с внушительным пробегом. Вам повезет, если у таких машин не найдется ни одного повреждения кузова.
Chery M11 (А3) (220 000 ₽)
Китайский хэтчбек 2013-го года выпуска продается в Калужской области за 220 000 рублей. Бесступенчатый вариатор работает в паре с бензиновым 1,6-литровым 126-сильным мотором. Для пятилетнего возраста у машины сравнительно небольшой пробег — 20 890 км, если, конечно, не скручен одометр.
Пару лет назад «китаец» пережил ДТП, после которого на кузове остались повреждения в области правого и левого фонаря. Автомобиль оборудован самыми необходимыми опциями, в списке которых имеются противотуманки, датчик дождя и света, круиз-контроль, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, климат-контроль и задний парктроник.
Продавец дарит комплект зимних шин и при этом готов к торгу, утверждая, что проблемы у машины «чисто косметические». Он также честно признается, что Chery находится в залоге по банковскому кредиту, и при покупке обещает вернуть оригинал ПТС. А пока у него в наличии только дубликат, где с мая 2015-го указан один владелец. Цитата из объявления: «Причина продажи — не могу расплатиться с проклятым кредитом».
Hyundai Solaris (220 000 ₽)
Популярная корейская модель первого поколения 2013-го года выпуска доступна за те же деньги — 220 000 «деревянных». Седан оснащен мотором объемом 1,6 л мощностью 123 л. с. и четырехступенчатым «автоматом». В объявлении опубликованы снимки, на которых зафиксировано такси в традиционном желтом окрасе с "шашечками'.
Если верить объявлению, трудовой стаж у машины составляет 255 000 км. К седану прилагается оригинал ПТС, где указаны два владельца. В результате проверок относительно юридической чистоты никаких проблем у автомобиля не обнаружено. При этом почему-то остутствуют какие-либо сведения о списке опций корейской модели. Судя по всему, это небогатая комплектация, так как на фото видно, что у авто отсутствуют противотуманные фары.
LADA Granta (224 000 ₽)
Один из столичных дилеров выставил на продажу популярную модель отечественного производства LADA Granta за 224 000 рублей. С 2013 года выпуска машина накатала 152 356 верст. Четырехступенчатый «автомат» укомплектован бензиновым 98-сильным двигателем объемом 1,6 л.
В оригинале ПТС указано более трех владельцев, но объявление гласит, что LADA прошла комплексную техническую диагностику и предпродажную проверку по 49 параметрам, а кроме того продавец гарантирует юридическую чистоту машины. Прлавец предупреждает, что скидки могут обсуждаться индивидуально в салоне. В списке опций присутствует бортовой компьютер, обогрев сидений, кондиционер и штатная аудиосистема.
Daewoo Gentra (265 000 ₽)
Daewoo Gentra 2014 года выпуска продается в Москве за 265 000 рублей. За четыре года тандем 1,5-литрового мотора мощностью 107 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробки отработал 197 000 км. За это время у машины был один владелец, который зафиксирован в оригинале ПТС.
В объявлении утверждается, что авто не битое, не крашенное, но есть мелкие недостатки по кузову — вмятина по правому борту и расколотый корпус бокового зеркала. В списке опций имеются противотуманки, кондиционер, электростеклоподъемники, штатная аудиосистема и т. д. Никаких компрометирующих сведений юридического характера не обнаружено.
LADA Kalina (269 000 ₽)
Житель Рязани продает рестайлинговый хэтчбек LADA Kalina 2013 года выпуска с пробегом 110 500 км за 269 000 рублей. Как и указанная в нашем списке «Гранта», автомобиль оснащен тем же 1,6-литровым мотором мощностью 98 л. с. и аналогичной четырехступенчатой автоматической коробкой передач.
У машины был только один владелец, обозначенный в оригинале ПТС — он ее и продает. Судя по списку опций, указанному в объявлении, речь идет о «Калине» в комплектации Comfort, куда входят противотуманные фары, климат-контроль, электропривод зеркал и всех стеклоподъемников, обогрев передних сидений и штатная аудиосистема без CD. Продавец готов на торг у капота.