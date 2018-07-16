Гарантия надежности: почему растут продажи подержанных автомобилей KIA

Надо отметить, что под программу «KIA Уверен» может попасть не каждый подержаный «кореец»: автомобилю надо быть моложе четырех лет и с пробегом не больше 120 000 км. В сервисной книжке «пациента» должны быть проставлены все отметки о прохождении ТО и отсутствовать ремонты по исправлению геометрии кузова. Кроме того, необходим полный комплект ключей и оригинальный ПТС. В автомобильный «секонд хенд» KIA принимает только официально проданные в России машины с прозрачной историей.

Представители марки утверждают, что все бывши в употреблении авто проходят предпродажную сертификацию: специалисты тщательно проверяют каждый экземпляр и проводят подготовку по 90 пунктам. После этого автомобиль даже получает гарантию от одного года до четырех лет. Кстати, с каждым автомобилем из программы «KIA Уверен» можно провести полноценный тест-драйв. Так же бренд предоставляет покупателем секонд-хенда такие услуги, как «Помощь на дорогах» и бесплатную техническую инспекцию в течение первого года после покупки.

Напомним, что самым популярным среди новых KIA по итогам прошедшего полугодия стал компактный Rio, заняв первое место по продажам среди иномарок в России и получив третью строчку в общем рейтинге «легковушек» на отчественном рынке.