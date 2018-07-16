Кто виноват: автопроизводители массово поднимают цены на свою продукцию

Например, в сегменте «легковушек» с мотором от одного литра до двух налог на утиль вырос почти в два раза, и теперь производитель за каждый автомобиль выплачивает 84 000 рублей.

Еще одной причиной специалисты считают отмену льгот на ввоз импортных деталей для промышленной сборки. Но, как уже писал портал «АвтоВзгляд», государство разработало новую систему госсубсидий, которые покрывают затраты предприятий на импорт составляющих частей.

Третьим возможным фактором, который повлиял на ценники, стало апрельское падение рубля: автостроители, пытаясь компенсировать потери, «раздувают» стоимость на свою продукцию. Кроме того, спровоцировать увеличение цен мог и рост продаж на российском рынке.

Как отметили в аналитическом агентстве «Автостат», прайс на новые машины за последние полгода увеличился в среднем на 7,4%, а самый большой скачок пришелся на февраль: ценники «потяжелели» сразу на 4,5%. Причем с начала глобального кризиса, обрушившегося на Россию осенью 2014 года, стоимость авто поднялась на 59%.

Напомним, что за последнее время были отмечено подорожание нескольких моделей Ford, Nissan, KIA, Skoda, Peugeot, Citroёn, Dutsun, Geely, UAZ, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Jaguar.