Кроссовер Geely Atlas подорожал на 20 000 рублей

Напомним, что под капотом «китайца» в его моноприводной ипостаси стоит бензиновый двухлитровый мотор мощностью 139 л. с. Двигатель работает в паре с шестискоростной механической коробкой передач. Geely Atlas в топовой версии Luxury производитель предлагает приобрести минимум за 1 409 990 «целковых», сообщает агентство «Автостат». Этот полноприводный SUV может похвастать силовым агрегатом объемом 2,4 л с максимально отдачей 149 «лошадей», который агрегатируется с шестидиапазонной трансмиссией.

Кроме Atlas китайский бренд торгует в России еще тремя моделями: кроссовером Emgrand X7, и седанами Emgrand GT и Emgrand 7. Их ценники пока остаются прежними.

Стоит сказать, что продажи Geely на отечественном рынке за последнее полугодие немного «просели»: компания потеряла 3% в сравнении с тем же периодом годичной давности. Всего марке удалось реализовать 1051 автомобиль, из них 239 — в июне. При этом, по мнению аналитиков, на долю Atlas пришлось примерно 50% продаж.