Автомобили 22 брендов, представленных в России, серьезно подорожали

А чтобы купить русско-американскаую Chevrolet Niva, теперь придется отдать дополнительно от 15 000 до 17 000 в зависимости от версии, а цена чистокровного «американца» Chevrolet Tahoe подскочила на полсотни тысяч. На ту же сумму стал дороже Skoda Kodiaq. А вот французы оказались поскромнее: Peugeot увеличил стоимость российской линейки кроссоверов на 40 000 рублей.

BMW пересмотрела ценники почти на все модели, представленые в России, причем у некоторых прибавка к прайсу достигла шестизначной суммы. Не остались в стороне от общей тенденции Mercedes-Benz, Smart и Volkswagen, рассказало агентство «Автостат».

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», специалисты находят сразу несколько причин повальному росту цен на новые автомобили. Во-первых, этой весной увеличился утилизационный сбор. Во-вторых, отменили беспошлинный ввоз автомобильных компоненто для промсборки. И в-третьих, свою роль сыграл «провалившийся» в апреле курс рубля. Кроме этого, вполне достоверным мотивом служит стабильный рост спроса на новые авто.