Внедорожник Chevrolet Niva сменил ценники

Цена на самую дорогую комплектацию стартует от 770 500 рублей: в этом случае «нивоводу» придется выложить дополнительные 17 000 ₽ Зато для машины в варианте SE прайс стал меньше на 10 900. Теперь русско-американский вездеход можно забрать из дилерского салона не меньше чем за 760 000 «целковых» (до этого ценник на авто стартовал от 770 900 рублей, как сообщает агентство «Автостат»).

Все версии Chevrolet Niva полноприводные и оснащены одним вариантом силовой установки: рядной бензиновой «четверкой» объемом 1,7 л с максимальной отдачей 80 л. с., работающей в паре с пятиступенчатой «механикой». Мотор с экологическим классом «Евро-5» питается бензином АИ-95, его расход топлива в смешанном цикле — 10,2 л на сотню километров пути.

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», «шнива» стала самой популярной моделью за первые пять месяцев текущего года среди подержаных кроссоверов и внедорожников в российских городах-миллионниках.