Владельцем премиальной немецкой машины можно стать меньше, чем за миллион рублей

Фото Mercedes-Benz
Если вы горите желанием вступить в клан владельцев машин премиум-сегмента с минимальными затратами, вам прямая дорога на вторичный рынок. Для тех, кто прицелился в одного из представителей прославленной немецкой тройки не старше 2013 года выпуска, портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные варианты.
Иван Флягин

По понятным причинам на вторичном рынке премиальные модели немецких брендов пятилетнего возраста в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей встречаются не так часто, как бюджетники из той же Германии. И это несмотря на то, что авто дорогих марок обычно быстрее падают в цене, чем представители массового сегмента. Ведь далеко не все наши соотечественники готовы покупать подержанные машины, которые недешевы в обслуживании. Тем не менее самым щедрым на варианты премиальным производителем в нашем списке оказалась Audi.

Audi

Например, самую демократичную немецкую малолитражку Audi А1 пятилетнего возраста с пробегом от 50 000 до 100 000 км можно купить всего за 550 000 рублей. «Малышка» заряжена 1,4-литровым двигателем мощностью 122 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. А за 600 000 «деревянных» реально выбрать хэтчбек или седан Audi A3 с аналогичным тандемом силового агрегата и трансмиссии.

Минимум 700 000 попросят за А4 четвертой генерации (В8) с мотором объемом 1,8 л мощностью 170 л. с. и вариатором. Средний пробег у таких машин составляет 100 000 верст. За 850 000 рублей доступны А5 c тем же арсеналом, а также модели А6 и Q3. Audi A6 предлагаются в двух вариантах — с указанной 170-сильной «четверкой» объемом 1,8 л либо с 2-литровым агрегатом мощностью 211 л. с.

Но гораздо больше на вторичке продается кроссоверов Q3 — в основном это полноприводные варианты со 170-сильным 2-литровым мотором, который работает в паре с DSG. Средний стаж таких экземпляров — 80 000 — 90 000 км.

BMW

Конечно, самым доступным пятилетним «баварцем» будет «единичка» BMW, которую можно приобрести минимум за 500 000 — 550 000 рублей. За эти деньги доступны хэтчбеки с 1,6-литровым мотором мощностью 136 л. с. и автоматической коробкой передач.

Но больше всего среди баварских моделей 2013 года выпуска встречаются в продаже популярные седаны 3 серии и кроссоверы Х1. «Трешки» шестого поколения с тем же арсеналом (мотор объемом 2 л и «автоматом») обойдутся минимум в 750 000 «деревянных». Их средний пробег составляет 100 000 — 120 000 км.

В той же ценовой категории доступны 150-сильные BMW X1 со стажем 100 000 верст. Совсем мало в нашем списке седанов BMW 5 серии, которые доступны по цене от 950 000 рублей. Все они заряжены 2-литровым мотором мощностью 184 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач. Средний пробег у таких машин составляет 120 000 км.

Mercedes-Benz

Цены на самый доступный Mercedes A-класса стартуют от 700 000 рублей. Это хэтчбеки с 1,6-литровым мотором мощностью 122 л. с. и семискоростным роботом. Как правило, они уже отработали в среднем 100 000 км. Приблизительно за те же деньги предлагаются «Мерседесы» В-класса с тем же арсеналом и аналогичным рабочим стажем.

Чаще всего продают седаны Mercedes-Benz C-класса, которые доступны в среднем от 800 000 рублей, но встречаются экземпляры и дешевле. В основном это комплектации с 1,6-литровым агрегатом мощностью 156 л. с. и семиступенчатым «автоматом».

Кроме того, вторичный рынок предлагает за 800 000 рублей седаны Е-класса с 2-литровым двигателем мощностью 184 л. с. Срнедний пробег таких машин — 120 000 верст, но их выбор по понятным причинам за такие деньги ограничен.

автопродажи, авторынок, производители, премиальный сегмент, премиум-сегмент, вторичный рынок, подержанные авто
18 июля 2018
123