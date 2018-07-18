Владельцем премиальной немецкой машины можно стать меньше, чем за миллион рублей

Audi

Например, самую демократичную немецкую малолитражку Audi А1 пятилетнего возраста с пробегом от 50 000 до 100 000 км можно купить всего за 550 000 рублей. «Малышка» заряжена 1,4-литровым двигателем мощностью 122 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. А за 600 000 «деревянных» реально выбрать хэтчбек или седан Audi A3 с аналогичным тандемом силового агрегата и трансмиссии.

Минимум 700 000 попросят за А4 четвертой генерации (В8) с мотором объемом 1,8 л мощностью 170 л. с. и вариатором. Средний пробег у таких машин составляет 100 000 верст. За 850 000 рублей доступны А5 c тем же арсеналом, а также модели А6 и Q3. Audi A6 предлагаются в двух вариантах — с указанной 170-сильной «четверкой» объемом 1,8 л либо с 2-литровым агрегатом мощностью 211 л. с.

Но гораздо больше на вторичке продается кроссоверов Q3 — в основном это полноприводные варианты со 170-сильным 2-литровым мотором, который работает в паре с DSG. Средний стаж таких экземпляров — 80 000 — 90 000 км.