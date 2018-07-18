Владельцем премиальной немецкой машины можно стать меньше, чем за миллион рублей

По понятным причинам на вторичном рынке премиальные модели немецких брендов пятилетнего возраста в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей встречаются не так часто, как бюджетники из той же Германии. И это несмотря на то, что авто дорогих марок обычно быстрее падают в цене, чем представители массового сегмента. Ведь далеко не все наши соотечественники готовы покупать подержанные машины, которые недешевы в обслуживании. Тем не менее самым щедрым на варианты премиальным производителем в нашем списке оказалась Audi.
Audi
Например, самую демократичную немецкую малолитражку Audi А1 пятилетнего возраста с пробегом от 50 000 до 100 000 км можно купить всего за 550 000 рублей. «Малышка» заряжена 1,4-литровым двигателем мощностью 122 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. А за 600 000 «деревянных» реально выбрать хэтчбек или седан Audi A3 с аналогичным тандемом силового агрегата и трансмиссии.
Минимум 700 000 попросят за А4 четвертой генерации (В8) с мотором объемом 1,8 л мощностью 170 л. с. и вариатором. Средний пробег у таких машин составляет 100 000 верст. За 850 000 рублей доступны А5 c тем же арсеналом, а также модели А6 и Q3. Audi A6 предлагаются в двух вариантах — с указанной 170-сильной «четверкой» объемом 1,8 л либо с 2-литровым агрегатом мощностью 211 л. с.
Но гораздо больше на вторичке продается кроссоверов Q3 — в основном это полноприводные варианты со 170-сильным 2-литровым мотором, который работает в паре с DSG. Средний стаж таких экземпляров — 80 000 — 90 000 км.
BMW
Конечно, самым доступным пятилетним «баварцем» будет «единичка» BMW, которую можно приобрести минимум за 500 000 — 550 000 рублей. За эти деньги доступны хэтчбеки с 1,6-литровым мотором мощностью 136 л. с. и автоматической коробкой передач.
Но больше всего среди баварских моделей 2013 года выпуска встречаются в продаже популярные седаны 3 серии и кроссоверы Х1. «Трешки» шестого поколения с тем же арсеналом (мотор объемом 2 л и «автоматом») обойдутся минимум в 750 000 «деревянных». Их средний пробег составляет 100 000 — 120 000 км.
В той же ценовой категории доступны 150-сильные BMW X1 со стажем 100 000 верст. Совсем мало в нашем списке седанов BMW 5 серии, которые доступны по цене от 950 000 рублей. Все они заряжены 2-литровым мотором мощностью 184 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач. Средний пробег у таких машин составляет 120 000 км.
Mercedes-Benz
Цены на самый доступный Mercedes A-класса стартуют от 700 000 рублей. Это хэтчбеки с 1,6-литровым мотором мощностью 122 л. с. и семискоростным роботом. Как правило, они уже отработали в среднем 100 000 км. Приблизительно за те же деньги предлагаются «Мерседесы» В-класса с тем же арсеналом и аналогичным рабочим стажем.
Чаще всего продают седаны Mercedes-Benz C-класса, которые доступны в среднем от 800 000 рублей, но встречаются экземпляры и дешевле. В основном это комплектации с 1,6-литровым агрегатом мощностью 156 л. с. и семиступенчатым «автоматом».
Кроме того, вторичный рынок предлагает за 800 000 рублей седаны Е-класса с 2-литровым двигателем мощностью 184 л. с. Срнедний пробег таких машин — 120 000 верст, но их выбор по понятным причинам за такие деньги ограничен.