Внедорожники УАЗ опять подорожали

Меньше всего изменилась стоимость UAZ Hunter: он вырос всего на 10 000 ₽, и сегодня стоимость базовой комплектации «Охотника» начинается с 654 900 рублей.

Весомее стали ценники на Patriot: они поднялиcm на 12 500 — 20 000 «деревянных», не затронув только спецверсии «Футбольный» и «Экспедиционный». Стартовый вариант вездехода сегодня можно приобрести минимум за 731 500 рублей, а в топе внедорожник обойдется покупателю не меньше, чем в 1 019 000 ₽

Максимальной надбавки к прайс-листу удостоился Pickup: в комплектациях «Престиж» и «Максимум» автомобиль подорожал на 20 «штук». На сегодняшний день за авто в этих версиях нужно отвалить не меньше 1 030 000 и 1 100 000 рублей соответственно. Цены на базовые версии производитель пока не затронул, отметили в агентстве «Автостат».

Напомним, что по итогам первого полугодия УАЗ по продажам оказался на 14 строчке рейтинга. Российскому бренду удалось продать 17 535 машин. По сравнению с тем же периодом прошлого года, эти показатели просели на 5%.