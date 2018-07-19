Jeep озвучил российские цены на обновленный Cherokee

Jeep Cherokee в исполнении Longitude с тем же мотором, но уже с полным приводом производитель предлагает по цене от 2 650 000 «деревянных». У внедорожника в остальных трех комплектациях ведущими также выступают все четыре колеса. Они «вооружены» бензиновой V-образной 3,2-литровой «шестеркой» с максимальной отдачей в 272 «лошади» и 315 Нм крутящего момента. Коробка передач для всех одна — девятиступенчатый «автомат». За топовую версию Overland покупателю придется отдать не меньше 3 360 000 рублей.

В список оборудования самого дорого Jeep Cherokee входят двухзонный климат-контроль, датчики освещенности и дождя, обогрев всех сидений, электропривод двери багажника с функцией Hands Free, мультифункциональный руль и виртуальная приборная панель.

Напомним, что рестайлинговый Cherokee дебютировал на автосалоне в Детройте, который принимал посетителей в январе этого года.

Кстати сказать, концерн FIAT Chrysler Automobiles (FCA) пообещал привезти в Россию в начале августа и новый Jeep Wrangler. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» уже успел прокатиться на новинке, проверив внедорожник в большом экстремальном тест-драйве.