Сколько стоят самые дешевые пятилетние немецкие машины

Volkswagen

105-сильный седан Polo с пятиступенчатой «механикой» 2013 года выпуска обойдется в среднем от 300 000 рублей. Речь идет о дорестайлинговой модели пятого поколения со средним пробегом 100 000 — 150 000 км. Цены на автомобиль с шестиступенчатым «автоматом» стартуют от 400 000 — 420 000. Самая высокая цена, которую просят за VW Polo 2015 года выпуска с пробегом 37 035 км — 700 000 рублей.

С ценником от 400 000 рублей предлагаются пятилетние Jetta шестого поколения с моторами объемом 1,6 и 1,4 л и «автоматом». С суммой от 450 000 можно рассчитывать на его ровесника Caddy III с 1,2-литровым агрегатом мощностью 150 л. с. и «механикой». А минимум за полмиллиона по силам прицелиться на седьмой Golf с двигателями объемом 1,2 или 1,4 л, но с ручной коробкой. Реже встречаются «раздутый» Golf Plus, за который просят в среднем от 500 000 до 650 000 рублей.

Седан бизнес-класса VW Passat в кузове B7 2013 года выпуска предлагают по цене от 600 000 рублей. Прайс-лист на пятилетний кроссовер Tiguan первого поколения, заряженный 1,4-литровым двигателем мощностью 122 л. с, стартует от 700 000. Причем за такую цену доступны версии с «автоматом». Средний пробег таких экземпляров сотавляет 100 000 км. Остальные представители марки 2013 — 1015 годов выпуска в ценовом сегменте до миллиона рублей встречаются реже.