Сколько стоят самые дешевые пятилетние немецкие машины

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Несмотря на то, что многие наши автолюбители уверены, что «японки» надежней «европейцев», немецкий автопром по праву можно считать эталоном в мировом автомобилестроении. И пусть вторичный авторынок пополняется конкурентами с самых разных частей света, «немцы» продолжают держать особую марку не только в премиальном сегменте, но и в бюджетном.
Иван Флягин

На вторичном рынке цены на самые доступные европейские модели 2013 года выпуска стартуют в среднем от 200 000 рублей. Львиная доля этого сегмента принадлежит хорошо прижившимся у нас «французам». Прежде всего речь идет о Renault Logan и Renault Sandero, а потом уже о Peugeot 408 и Citroen C4.

Среди других востребованных «европейцев» выделяются самые доступные по цене «немцы» — хиты продаж Volkswagen Polo и Opel Astra. Чтобы обезопасить себя от откровенной рухляди, мы решили рассмотреть самые доступные модели из Германии не старше пяти лет стоимостью до 1 000 000 рублей.

Volkswagen

105-сильный седан Polo с пятиступенчатой «механикой» 2013 года выпуска обойдется в среднем от 300 000 рублей. Речь идет о дорестайлинговой модели пятого поколения со средним пробегом 100 000 — 150 000 км. Цены на автомобиль с шестиступенчатым «автоматом» стартуют от 400 000 — 420 000. Самая высокая цена, которую просят за VW Polo 2015 года выпуска с пробегом 37 035 км — 700 000 рублей.

С ценником от 400 000 рублей предлагаются пятилетние Jetta шестого поколения с моторами объемом 1,6 и 1,4 л и «автоматом». С суммой от 450 000 можно рассчитывать на его ровесника Caddy III с 1,2-литровым агрегатом мощностью 150 л. с. и «механикой». А минимум за полмиллиона по силам прицелиться на седьмой Golf с двигателями объемом 1,2 или 1,4 л, но с ручной коробкой. Реже встречаются «раздутый» Golf Plus, за который просят в среднем от 500 000 до 650 000 рублей.

Седан бизнес-класса VW Passat в кузове B7 2013 года выпуска предлагают по цене от 600 000 рублей. Прайс-лист на пятилетний кроссовер Tiguan первого поколения, заряженный 1,4-литровым двигателем мощностью 122 л. с, стартует от 700 000. Причем за такую цену доступны версии с «автоматом». Средний пробег таких экземпляров сотавляет 100 000 км. Остальные представители марки 2013 — 1015 годов выпуска в ценовом сегменте до миллиона рублей встречаются реже.

Opel

Самой доступной и популярной моделью этого немецкого производителя остается Opel Astra. На вторичном рынке сохраняется широкий выбор экземпляров 2013—2015 годов выпуска, которые стоят даже меньше 500 000 рублей. Речь идет о хэтчбеках и седанах серии Н и более новой модификации — J с моторами объемом 1,4 л, 1,6 л и 1,8 л. Средний рабочий стаж — 120 000 верст.

Еще одна из самых доступных моделей марки — компактный хэтчбек Opel Corsa. Цены на пятилетние машины с «механикой» стартуют от 400 000, с «автоматом» — от 450 000 «деревянных». Средний пробег этих «малышек» сотавляет 80 000 — 1000 000 км. Чуть дороже — от 450 000 целковых — обойдется Meriva, но их предлагается совсем мало.

От 600 000 рублей начинаются цены на компактный кроссовер Opel Mokka с таким же средним рабочим стажем. Можно выбрать машины с 1,4-литровым или 1,8-литровым моторами мощностью 140 л. с., с полным или передним приводом, на «механике» или «автомате».

Седан бизнес-класса Opel Insignia первого поколения доступен по цене в среднем от 600 000 рублей с моторами объемом 1,6 л, 1,8 л, 2,0 л. Средний пробег — 100 000 км. Приблизительно за те же деньги продаются минивены Zafira серии B и даже более новые модификации — C. А минимум за 650 000 «деревянных» можно позариться на кроссовер Opel Antara с 2,4-литровым силовым агрегатом и «автомтом».

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19 июля 2018
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