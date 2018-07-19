Сколько стоят самые дешевые пятилетние немецкие машины

Opel
Самой доступной и популярной моделью этого немецкого производителя остается Opel Astra. На вторичном рынке сохраняется широкий выбор экземпляров 2013—2015 годов выпуска, которые стоят даже меньше 500 000 рублей. Речь идет о хэтчбеках и седанах серии Н и более новой модификации — J с моторами объемом 1,4 л, 1,6 л и 1,8 л. Средний рабочий стаж — 120 000 верст.
Еще одна из самых доступных моделей марки — компактный хэтчбек Opel Corsa. Цены на пятилетние машины с «механикой» стартуют от 400 000, с «автоматом» — от 450 000 «деревянных». Средний пробег этих «малышек» сотавляет 80 000 — 1000 000 км. Чуть дороже — от 450 000 целковых — обойдется Meriva, но их предлагается совсем мало.
От 600 000 рублей начинаются цены на компактный кроссовер Opel Mokka с таким же средним рабочим стажем. Можно выбрать машины с 1,4-литровым или 1,8-литровым моторами мощностью 140 л. с., с полным или передним приводом, на «механике» или «автомате».
Седан бизнес-класса Opel Insignia первого поколения доступен по цене в среднем от 600 000 рублей с моторами объемом 1,6 л, 1,8 л, 2,0 л. Средний пробег — 100 000 км. Приблизительно за те же деньги продаются минивены Zafira серии B и даже более новые модификации — C. А минимум за 650 000 «деревянных» можно позариться на кроссовер Opel Antara с 2,4-литровым силовым агрегатом и «автомтом».