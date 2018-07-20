ТОП-5 самых доступных бюджетников для семейного автопутешествия

LADA Largus

Конечно, на первой позиции среди претендентов на звание идеального семейного бюджетника оказался наш соотечественник с французскими генами — LADA Largus. Он может похвастаться рекордно низкой ценой для своего типа кузова и максимально раздутыми объемами грузового отсека, которые по этому параметру позволяют сравнить его с «Титаником».

Итак, всего за 536 900 рублей вам гарантирован поистине космический простор размером 560/2350 л! За эти деньги вы можете рассчитывать на комплектацию Standart с восьмиклапанным мотором объемом 1.6 л. мощностью 87 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Увы в такой машине не будет кондиционера, но он доступен в версии Norma/Climate за 566 900 «деревянных».