ТОП-5 самых доступных бюджетников для семейного автопутешествия

При выборе подходящего семейного судна большинство наших соотечественников вынуждены руководствоваться размером кошелька, но при этом всех их объединит один из главных критериев — большой объем багажника. Не секрет, что вместительными грузовыми отсеками могут похвастаться крупногабаритные автомобили с определенным типом кузова, которые, увы, не отличаются демократичностью цен. Однако почти все герои нашего списка оказались именно универсалами, явно недооцененными в России. И, конечно, мы не могли не отметить один хорошо знакомый всем седан с самым выдающимся размером багажника.
LADA Largus
Конечно, на первой позиции среди претендентов на звание идеального семейного бюджетника оказался наш соотечественник с французскими генами — LADA Largus. Он может похвастаться рекордно низкой ценой для своего типа кузова и максимально раздутыми объемами грузового отсека, которые по этому параметру позволяют сравнить его с «Титаником».
Итак, всего за 536 900 рублей вам гарантирован поистине космический простор размером 560/2350 л! За эти деньги вы можете рассчитывать на комплектацию Standart с восьмиклапанным мотором объемом 1.6 л. мощностью 87 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Увы в такой машине не будет кондиционера, но он доступен в версии Norma/Climate за 566 900 «деревянных».
KIA ceed_cw
Второй семейный автомобиль также порадует внушительными габаритами багажника, но после «Ларгуса» напугает ценой. KIA ceed cw обойдется минимум в 804 910 рублей за комплектацию Classic. Следует учитывать, что это машина в кузове универсал с объемом грузового отсека 528/1642 л. К тому же в стандартную комплектацию уже входит кондиционер и перчаточный ящик с охлаждением — незаменимыми опциями в условиях путешествия в южные широты.
В базовой комплектации корейская модель оснащается 1,4-литровой «четверкой» мощностью 100 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Версия с шестискоростным «автоматом» предлагается также в ценовом диапазоне до миллиона «деревянных» — за 909 910 рублей.
Lada Vesta SW
Еще один представитель отечественного автопрома и продукт тольяттинского АВТОВАЗА — Lada Vesta SW. Кузов универсал только приукрасил нашу красавицу и прибавил в ее характер практичности. Объем отсека составляет 480/825 л, и стоит это удовольствие всего 669 900 рублей.
В отличие от собрата «Ларгуса» уже в базовой комплектации Comfort «Веста» порадует кондиционером. Модель заряжена 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 106 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Аналогичный вариант LADA Vesta Cross, у которого тот же объем багажника, оценен в 795 900 рублей. Так что у тех, кто часто выбирается на целину, есть возможность заполучить недорогой внедорожный вариант универсала.
Ford Focus универсал
Самый высокий ценник в нашем списке оказался еще у одного «сарая» класса С — Ford Focus. Минимум за 932 000 рублей в вашем распоряжении будет машина с багажником объемом 476/1502 л. Ровно столько стоит комплектация Trend, которая, конечно же, включает такую важную и полезную опцию, как кондиционер.
Автомобиль в стандартной версии оснащен 1,6-литровой «четверкой» мощностью 106 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Увы, модификация с автоматической трансмиссией предлагается уже выше нашего ценового рубежа — за 1 038 000 «деревянных». Да к тому же за полноразмерное запасное колесо придется заплатить еще 3000 рублей. С докаткой путешествовать по России пока еще рискованно.
Renault Logan
Ну и конечно, старый и добрый обрусевший «француз» не мог остаться без внимания, несмотря на то, что это седан компактного сегмента В. Зато внушительным габаритам багажного отделения Renault Logan позавидуют универсалы классом постарше — целых 510 л. Да за какие деньги! Экземпляры 2017 года доступны за 499 000 рублей, а новый «Логан» обойдется минимум за 544 000 «деревянных».
Стандартная комплектация Access оснащается двигателем объемом 1,6 л. мощностью 82 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Кондиционера «в базе» французского седана не предусмотрено. Дорестайлинговая версия с этой опцией предлагается за 619 990, а обновленная — за 667 990. Самый доступный вариант с автматической коробкой можно приобрести за 697 990 целковых.