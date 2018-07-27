Jaguar объявил российские цены на кроссовер I-Pace

Ценник на вариант SE стартует от 6 281 000 «деревянных», версия HSE обойдется минимум в 6 768 000 «целковых», а First Edition потянет на 7 353 000.

Авто получит одну силовую установку: два электроматора мощностью 249 кВт или, по-другому, 339 л. с. с литий-йонным аккумулятором емкостью 90 кВт/ч. Такой агрегат позволяет проехать на одной зарядке до 480 км пути. Максимальная скорость Jaguar I-Pace — 200 км/ч, а до первой сотни он может разогнаться за 4,8 секунды.

Если в доступе есть 100-киловаттная точка для подзарядки, то аккумулятор можно полностью «заправить» всего за 40 минут. В обычной розетке придется оставить автомобиль на всю ночь.

Напомним, что электрокроссовер из «семейства кошачьих» дебютировал 6 марта на Женевском международном каршоу. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», возможно, модель в не очень отдаленном будущем обзаведется «горячей» версией SVR, которая сможет набирать скорость с нуля до 100 км/ч всего за 1,8 секунды.