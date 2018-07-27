Насколько подорожали самые доступные иномарки на российском рынке

Седан подорожал на те же 50 «штук», теперь купить эту машину с 1,5-литровым 106-сильным двигателем, который работает с пятискоростной «механикой», можно минимум за 499 000 «деревянных».

Флагман линейки Gentra увеличила стоимость на 20 000. Забрать из дилерского центра авто в стартовом варианте, оснащенное силовым агрегатом 1,5 л с отдачей 107 «лошадей» можно не меньше, чем за 569 000.

Прежней осталось цена только на R4, который в младшей комплектации оценивается в 529 000 рублей.

Как сообщили в «Российской газете» со ссылкой на производителя, резкий скачек ценников произошел из-за изменения курсов национальных валют РФ и Узбекистана, а также в связи с повышением утилизационного сбора в России.

Надо сказать, что теперь вышеперечисленные автомобили перестали быть самыми доступными на отечественном рынке: пальму первенства забрал Brilliance H230 за 459 900 «монет» в базе, а за ним, наступая на пятки, следует Datsun on-DO c прайсом, стартующим от 461 000 рублей.

Напомним, что Ravon за первое полугодие текущего года продал в России 5 184 машины, подняв свою популярность на 5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.