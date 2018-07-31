Как купить новенькие Peugeot и Citroёn со скидкой в 250 000 рублей

Группа PSA предлагает Peugeot Expert и Citroёn Jumpy в лизинг на пять лет. Ежемесячный взнос за такой автомобиль составит 17 692 рублей. Программа обещает скидку по акции 224 985 «деревянных». Ценник на фургоны при покупке начинается от 1 499 900 «целковых».

За пассажирские семиместный Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer, который вмещает восемь человек, каждый месяц нужно будет выкладывать 24 360 рублей. Срок лизинга тот же — 60 месяцев, предлагаемая выгода при приобретении — 299 985 «целковых». Прайс моделей при покупке берет старт от 1 999 900.

Кстати, в качестве дополнительных услуг лизинговая фирма регистрирует автомобили в ГИБДД и предоставляет помощь на дорогах.

Надо сказать, что лизинг — вполне адекватная замена кредитному договору: нет переплаты по процентам, кроме того, зачастую в ежемесячные платежи уже включены расходы по автомобилю, например, прохождение плановых ТО, шиномонтаж, страхование и другие услуги.