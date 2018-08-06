Самые дешевые трехлетние корейские авто на вторичном рынке

Увы, среди представителей корейского автопрома возрастом до трех лет в ценовом сегменте до 500 000 рублей не оказалось ни одного кроссовера. Да и среди седанов и хэтчбеков предлагаются только три самые доступные модели — Hyundai Solaris, KIA Rio и KIA ceed.

Правда, при выборе этих машин на вторичном рынке следует учитывать, что велик шанс нарваться на замаскированное такси. А как избежать такой проблемы портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — подробнее можно прочитать здесь.