Самые дешевые трехлетние корейские авто на вторичном рынке

Как известно, приобретение подержанных автомобилей сулит порой не только невзгоды, но и выгоды, главная из которых — низкая цена. И немудрено, что на вторичном рынке корейские хиты официальных продаж продолжают завоевывать сердца и кошельки наших соотечественников. Портал «АвтоВзгляд» исследовал прейскурант на самые популярные модели с пробегом из Южной Кореи.
Увы, среди представителей корейского автопрома возрастом до трех лет в ценовом сегменте до 500 000 рублей не оказалось ни одного кроссовера. Да и среди седанов и хэтчбеков предлагаются только три самые доступные модели — Hyundai Solaris, KIA Rio и KIA ceed.
Правда, при выборе этих машин на вторичном рынке следует учитывать, что велик шанс нарваться на замаскированное такси. А как избежать такой проблемы портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — подробнее можно прочитать здесь.
Hyundai Solaris
Чаще всего в указанной категории предлагается бывший лидер официальных продаж — седан Hyundai Solaris. Имейте в виду, бывшие таксомоторы прячутся среди экземпляров с пробегом 150 000 — 250 000 км 2015 года выпуска, которые предлагаются по цене до 400 000 рублей. Поэтому лучше обратить внимание на двухлетние седаны со средним рабочим стажем 90 000 — 110 00 верст по цене от 400 000 «деревянных».
В этой категории предлагаются в основном автомобили, оснащенные 1,4-литровым мотором мощностью 107 л. с. с механической коробкой передач. Версии с «автоматом» стоят минимум 450 000. За ту же цену можно найти и седаны 2016 года выпуска с силовым агрегатом объемом 1,6 л мощностью 123 л. с. но только с «механикой» и совсем небогатым списком опций.
Нынешний хит официальных продаж KIA Rio на вторичном рынке в указанной ценовой категории предлагается почти в два раза реже, чем «Солярис», но в этом случае шансы стать владельцем бывшего такси не меньше. Автомобили 2016 года выпуска доступны с пробегом от 50 000 до 180 000 километров. В основном это все те же представители стандартных комплектаций, оборудованных 1,4-литровой 107-сильной «четверкой» с механической коробкой передач.
За полмиллиона можно рассчитывать на автомобиль с «автоматом» либо на машины с более мощным 123-сильным мотором объемом 1,6 л. Среди объявлений на одном из самых популярных сайтов встречается лишь одно предложение KIA Rio в кузове хэтчбек за 500 000 «деревянных».
KIA ceed
KIA ceed — единственный представитель гольф-класса в нашей корейской тройке, но при этом в указанной категории доступно совсем небольшое количество моделей второго поколения 2015 года выпуска. Диапазон цен на такие авто варьируется от 280 000 до 490 000 рублей, а пробег — от 40 000 до 200 000 километров.
Если хорошо поискать, то можно приобрести даже рестайлинговый KIA ceed, но его стоимость составит около 500 000 «деревянных». Почти все машины оборудованы все тем же 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. и «механикой», и лишь единицы предлагаются с более мощным 1,6-литровым силовым агрегатом. Увы, в указанной ценовой категории на модели с автоматической трансмиссией рассчитывать не приходиться.