KIA объявила цены на новый Ceed

Корейская «пятидверка» не только сменила поколение, но и поменял свое имя: с cee’d на Ceed. По словам производителя, последнее — это аббревиатура от Community of Europe, with European Design, что можно понять как «для Европейского Сообщества с европейским дизайном».

Конечно, модель обновила внешний вид, но не глобально — всего по чуть-чуть: художники немного модифицировали решетку радиатора, видоизменили оптику и по иному оформили бамперы, а выштамповка кузовных панелей получила новый рельеф.

Моторная линейка новинки ограничивается тремя бензиновыми двигателями: один — объемом 1,4 л мощностью 100 л. с. и максимальным крутящим моментом 134 Нм, который сочетается с шестиступенчатой механической КПП, второй — 1,6-литровый с отдачей 128 «лошадей» (155 Нм крутящего момента), работающий в паре как с «механикой», так и с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. И третий — 140-сильный турбированный мотор с рабочим объемом 1,4 л, агрегатированный с семискоростным «автоматом» с двумя сцеплениями.