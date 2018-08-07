KIA объявила цены на новый Ceed

Фото: KIA
Компания KIA назвала российскую стоимость нового Ceed и рассказала о его комплектациях. Разница в цене между моделью предыдущей генерации и новинкой оказалась довольно существенной, так же сильно отличается и техническая начинка автомобилей. Продажи хетчбэка третьего поколения стартуют 29 августа.
Светлана Ермолаева

Корейская «пятидверка» не только сменила поколение, но и поменял свое имя: с cee’d на Ceed. По словам производителя, последнее — это аббревиатура от Community of Europe, with European Design, что можно понять как «для Европейского Сообщества с европейским дизайном».

Конечно, модель обновила внешний вид, но не глобально — всего по чуть-чуть: художники немного модифицировали решетку радиатора, видоизменили оптику и по иному оформили бамперы, а выштамповка кузовных панелей получила новый рельеф.

Моторная линейка новинки ограничивается тремя бензиновыми двигателями: один — объемом 1,4 л мощностью 100 л. с. и максимальным крутящим моментом 134 Нм, который сочетается с шестиступенчатой механической КПП, второй — 1,6-литровый с отдачей 128 «лошадей» (155 Нм крутящего момента), работающий в паре как с «механикой», так и с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. И третий — 140-сильный турбированный мотор с рабочим объемом 1,4 л, агрегатированный с семискоростным «автоматом» с двумя сцеплениями.

KIA Ceed для россиян представлена в десяти комплектациях. Уже в базе авто может похвастать системами помощи при старте на подъеме и помощи при экстренном торможении, датчиками давления в шинах, подогревом боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, а также мультимедийной системой с 5-дюмовым монохромным экраном и функцией подключения к ней смартфона по Bluetooth. Ценник на хетч в этом варианте начинается от 949 900 рублей, который на 90 «штук» превзошел прайс на предшественника 2018 года выпуска.

В списке технического оснащения в максимальной комплектации можно найти целый «букет» электронных ассистентов, в частности, контроль слепых зон, помощь при выезде задним ходом, мониторинг дорожных разметки и знаков, адаптивный круиз-контроль и даже систему автоматической парковки. Кроме того, покупатель может по достоинству оценить мультимедиасистему с дисплеем 8 дюймов, навигацией и доступом в Интернет, в которую входит аудиопроигрыватель JBL с семью динамиками и сабвуфером. Стоимость «максималки» берет старт от 1 459 900 «деревянных».

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7 августа 2018
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