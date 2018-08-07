Кто не успел, тот опоздал: автомобили Ford продолжают дорожать

Начнем по порядку. Меньше всех пострадали те, кто запланировал покупку «Фиесты»: она подорожала всего на 9000 рублей. Теперь цена на «малышку» начинается от 821 000 «деревянных». Чуть больше подскочил прайс на дорестайлинговый EcoSport: он потяжелел на 10 000 и теперь уедет с новым владельцем минимум за 952 000 ₽ Посерьезнее набил себе цену компактный SUV нового модельного года: плюс 12 000, и как итог — 971 000 «монет». На те же 12 000 удорожал и «Фокус»: приобрести этот авто удастся не меньше, чем за ₽817 000.

Стоимость Ford Explorer стала весомее на 35 000 во всех комплектациях, кроме базовой XLT, а, например, вариант Limited обойдется в сумму от 3 057 000 рублей.

Наиболее сильный удар измененный прайс-лист нанесет по карману тех, кто решит купить Mondeo: здесь придется отвалить дополнительные 40, а то и все 75 тысяч рублей. В данном случае приобретение обойдется минимум в 1 425 000 «деревянных».

Напомним, что месяц назад Ford уже пересматривал российские ценники, тогда подорожали Focus, EcoSport и Kuga. Правда, еще в июне продукцию бренда можно было взять с выгодой в несколько сотен тысяч.