ТОП-5 самых дешевых универсалов с пробегом

Преимущество большого багажника для любого практичного автолюбителя очевидно, но универсал на российском рынке остается далеко не самым популярным типом кузова, хоть их продажи в нашей стране потихоньку растут. Портал «АвтоВзгляд» решил напомнить о главных достоинствах «вагонов», тем более, что на вторичном рынке они доступны по вполне себе вменяемым расценкам.
Не секрет, что наши соотечественники предпочитают универсалам кроссоверы, и получается, что высокий клиренс на наших просторах важнее, чем большой багажник. Хотя многие и не подозревают, что у большинства паркетников дорожный просвет сопоставим с седанами, хэтчбеками и универсалами, а в ряде случаев у последних он даже больше. Причем речь не идет о кросс-версиях малолитражек — например, такие бюджетники, как универсал LADA Vesta и седан Peugeot 408 с клиренсом 178 мм по этому параметру дадут фору многим представителям SUV.
Похожая ситуация складывается, если сравнивать размеры багажников — согласитесь большинству компактных кроссоверов (и даже некоторым среднегабаритным) сложно мериться объемом грузового отсека с универсалом LADA Largus, у которого он составляет космические 560/2350 л.
Говоря о прочих достоинствах «сараев», нельзя не отметить их преимущество по ездовым характеристикам — они комфортней управляются и при маневрах более устойчивы, чем их высокие собратья. Так что машины в кузове универсал у нас явно недооценены, несмотря на то, что вторичный рынок предлагает широкий выбор таких машин. Мы отметили самые популярные бюджетные варианты возрастом до трех лет.
LADA Largus
Упомянутый тольяттинский универсал LADA Largus, который обладает самым вместительным багажником, в указанной категории предлагается на вторичном рынке чаще всех остальных вариантов. Экземпляры 2015 года выпуска с мотором объемом 1,6 л. мощностью 87 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой», можно приобрести всего за 300 000 рублей. От 400 000 стартуют цены на машины с 106-сильным силовым агрегатом.
Не секрет, что стоимость конкрентного экземпляра будет зависеть от его оснащения, технического состояния и пробега, который в данной категории варьируется примерно от 60 000 до 150 000 км. Напомним, что новая LADA Largus в комплектации Standart без кондиционера доступна за 536 900 рублей.
Несмотря на то, что еще один тольяттинский универсал LADA Kalina обладает минимальным объемом багажника — 361 л, по количеству предложений эта модель не сильно отстает от LADA Largus. Трехлетние машины с тем же 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с. и пятиступенчатой «механикой» доступны от 250 000 рублей.
За 320 000 «деревянных» можно купить универсал с более мощным 106-сильным силовым агрегатом. Рабочий стаж таких «Калин» варьируется от 30 000 до 120 000 километров. Экземпляры с минимальным пробегом и богатым оборудованием прошлого года выпуска стоят около 500 000 «целковых». Официальная цена на новую LADA Kalina стартует от 475 200 рублей.
Ford Focus
Универсал Ford Focus с багажником объемом 476/1502 л 2015—2016 года выпуска предлагается минимум за 370 000 рублей. Конечно же, за такую цену скорей всего вы получите бывший таксомотор. Причем дилеры, которые их чаще всего продают, обычно этого не скрывают и публикуют в объявлениях фото машин, обклеенных желтой пленкой с «шашечками».
Если верить продавцам, то пробег таких авто составляет примерно 70 000 — 160 000 километров. Подавляющее большинство из них — базовые версии с небогатым оснащением, укомплектованные 105-сильным силовым агрегатом объемом 1,6 л и пятиступенчатой «механикой». Напомним, что новые Ford Focus в стандартных комплектациях предлагаются за космические 932 000 рублей.
А это, скорее, бонус. Снятый с производства универсал LADA Priora оснащен багажником объемом 444/777 л. Цены на автомобили 2015 года выпуска варьируются от 300 000 до 370 000 рублей. Подавляющее большинство из них оборудованы 106-сильным силовым агрегатом объемом 1,6 л, в то время как версии с мотором мощностью 98 л. с. встречаются гораздо реже.
В отличие от своих упомянутых собратьев, «Приора» предлагается с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач. Рабочий стаж трехлетних LADA Priora составляет в среднем от 40 000 до 100 000 километров. Напомним, что цена новых машин стартовала от 370 000 «деревянных».
Chevrolet Cruze
Замыкает список универсалов в указанной категории еще одна иномарка — Chevrolet Cruze, который официально у нас уже давным-давно не продается. А жаль, потому что эта модель может похвастаться внушительным объемом багажного отделения — 500/1478 л. Цены на трехлетние автомобили варьируются от 350 000 до 500 000 рублей. Почти все они оснащаются 1,6-литровым мотором мощностью 124 л. с. и пятиступенчатой «механикой».
Средний рабочий стаж указанных экземпляров составляет 50 000 — 120 000 километров. Гораздо реже встречаются более дорогие версии с 1,8-литровым двигателем мощностью 141 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоят они свыше 500 000 «деревянных».