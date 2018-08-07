ТОП-5 самых дешевых универсалов с пробегом

Не секрет, что наши соотечественники предпочитают универсалам кроссоверы, и получается, что высокий клиренс на наших просторах важнее, чем большой багажник. Хотя многие и не подозревают, что у большинства паркетников дорожный просвет сопоставим с седанами, хэтчбеками и универсалами, а в ряде случаев у последних он даже больше. Причем речь не идет о кросс-версиях малолитражек — например, такие бюджетники, как универсал LADA Vesta и седан Peugeot 408 с клиренсом 178 мм по этому параметру дадут фору многим представителям SUV.

Похожая ситуация складывается, если сравнивать размеры багажников — согласитесь большинству компактных кроссоверов (и даже некоторым среднегабаритным) сложно мериться объемом грузового отсека с универсалом LADA Largus, у которого он составляет космические 560/2350 л.

Говоря о прочих достоинствах «сараев», нельзя не отметить их преимущество по ездовым характеристикам — они комфортней управляются и при маневрах более устойчивы, чем их высокие собратья. Так что машины в кузове универсал у нас явно недооценены, несмотря на то, что вторичный рынок предлагает широкий выбор таких машин. Мы отметили самые популярные бюджетные варианты возрастом до трех лет.