Renault Dokker ста дороже минимум на 20 000 рублей

Меньше всего подорожал пассажирский Dokker: его ценник подрос на 20 000 рублей во всех комплектациях. Теперь такой «каблучок» можно забрать минимум за 889 000 «деревянных». Стоимость машины самой богатой из предложенных вариаций стартует от ₽990 990.

Прайс на модель Dokker Van из раздела коммерческого транспорта стал весомее не 30 000, а в некоторых вариантах и на 35 000 ₽ Чтобы стать обладателем этого авто, придется отдать не меньше 894 000 «деревянных». В максимальной версии цена на автомобиль начинается от ₽1 069 000.

Обе модификации модели представлены как с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 82 л. с., так и с 1,5-литровым дизелем с отдачей 90 «лошадей» — на выбор. Оба двигателя работают в паре только с пятиступенчатой «механикой».

Напомним, что портал «АвтоВзгляд» уже тестировал Renault Dokker, и отчет об испытаниях вы можете найти здесь.