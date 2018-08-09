В России подорожали автомобили Mitsubishi

Mitsubishi ASX — самая доступная модель в линейке — прибавила в цене от 5000 до 32 000 рублей в зависимости от комплектации. Теперь стартовый прайс этого SUV составляет 1 129 000 целковых. Новый кроссовер Eclipse Cross, продажи которого начались в России в конце апреля, подорожал во всех версиях кроме базовой на 5000 рублей — обзавестись этой машиной можно, заплатив от 1 399 000 «деревянных».

Ценник пикапа L200, как и прайс «Эксипс Кросса», подрос на 5000 рублей. За грузовичок в базовом исполнении официальные дилеры теперь просят от 1 829 000 целковых. Те же пять тысяч прибавил в цене и внедорожник Pajero Sport — корректировка обошла стороной лишь стартовую комплектацию. Японский проходимец, как и раньше, выудит из кошелька покупателя не менее 2 299 000 рублей.

Ощутимее других подорожала флагманская модель Mitsubishi — внедорожник Pajero. По данным агентства «Автостат», этот автомобиль во всех версиях вырос в цене на 30 000 — 35 000 рублей. Отныне начальный прайс вездехода из Страны восходящего солнца составляет 2 829 000 «деревянных». За топовый же вариант придется отдать как минимум 3 039 000.

Ради справедливости стоит отметить, что Mitsubishi входит в число тех немногих компаний, которые хоть и задирают вынуждено цены, но все же думают о своих клиентах. Так, в автосалонах этой японской марки действуют выгодные спецпредложения, позволяющие неплохо экономить при покупке новых машин.