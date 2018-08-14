Lifan дает скидку на прошлогодние X60 и Solano II

Lifan предлагает на SUV и «четырехдверку» фиксированную скидку, но только для X60 в версиях Standart и Comfort с «механикой» и для Solano II в комплектациях Comfort и Luxury с той же механической КП от 30 000 до 45 104 рублей. Также акция предполагает финансовую уступку в размере 3 или 2%. К этому можно приплюсовать выгоду от 35 до 50 «штук» за «трейд-ин» или утилизацию.

Ко всему прочему банк предлагает cashback, достигающий 92 553 «деревянных». Акция продлится до 30 сентября.

Напомним, что ценник на Lifan X60 без учета скидок начинается от 709 900 рублей на прошлогодние кроссоверы и от 739 900 «монет» на машины этого года выпуска. Прайс на Solano II стартует от 649 900.

Надо сказать, что за первые семь месяцев года Lifan вновь самым популярным в России среди китайских автопроизводителей, продав 8 667 машин. Вероятно, за это и нужно благодарить демократичные цены и разношерстный модельный ряд.

Вот только жаль, что до качества тех же «корейцев» машины из КНР сильно недотягивают. Как, впрочем, и по сервису их обслуживания, включая оперативную доставку запасных частей.