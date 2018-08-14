Самые дешевые пятилетние седаны мощностью более 300 л. с.

Какой русский не любит быстрой езды! Но вот беда — большой табун дорого обходится. Хотя если обратиться на вторичный рынок, то есть шанс оседлать резвого и не очень старого скакуна меньше, чем за миллион рублей. Портал «АвтоВзгляд» выбрал самые доступные пятилетние седаны мощностью более 300 лошадиных сил.
Среди предложений одного из популярнейших электронных ресурсов, размещающего объявления о продаже автомобилей, самый доступный вариант в указанной категории оценен в 890 000 рублей. А за самый дорогой просят 990 000 «деревянных».
В этот ценовой диапазон попали всего четыре объявления, в которых предлагаются машины с мотором мощностью больше 300 л. с. в возрасте до пяти лет. Следует учитывать, что, как правило, все цены, зафиксированные в объявлениях на вторичном рынке, за редким исключением, завышены, и продавцы почти всегда готовы к торгу на капоте.
Opel Insignia OPC
Как уже было сказано, самый доступный вариант в нашем списке оценен в 890 000 рублей. Ровно такая сумма объявлена за дорестайлинговый Opel Insignia OPC первого поколения 2013 года выпуска — горячий полноприводный седан бизнес-класса, заряженный 2,8-литровым V6 c турбонаддувом мощностью 325 л. с.
Разгон до сотни составляет всего 6 секунд, а максимальная скорость — 250 км/ч. В объявлении указано, что пробег равен 88 523 километрам. Продавец уверяет, что автомобиль оснащен богатым списком опций, находится в отличном состоянии, и на него имеется оригинал ПТС. Спортивный «Опель» продается в Калуге.
Корейский седан представительского класса Hyundai Equus 2013 модельного ряда доступен по цене 895 000 «деревянных». За такие деньги машину продает официальный дилер в Москве. Пятилетний автомобиль с пробегом 134 000 километров оснащен бензиновым двигателем семейства Lambda V6 объемом 3,8 л и мощностью 334 л. с., который работает в паре с автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Седан разгоняется до 100 км в час за 6,9 секунды.
В объявлении указано, что автомобиль обслуживался согласно регламенту, и на него предоставляется гарантия юридической чистоты. При условии использования программы trade-in клиент получит дополнительную скидку в 15 000 рублей.
Volkswagen Passat CC
Пятилетний полноприводный седан бизнес-класса Volkswagen Passat CC продается в одном из столичных дилерских центров за 955 000 рублей. «Комфорт-купе», заряженное 300-сильным мотором V6 объемом 3,6 л., который работает с шестступенчатым роботом DSG, разгоняется до сотни всего за 5,5 секунд.
Автомобиль с пробегом в 57 400 неплохо оснащен, а в оригинале ПТС указано два владельца. В объявлении говорится, что технические характеристики соответствуют заявленным, а юридические ограничения на машину не обнаружены.
Самым дорогим вариантом оказался пятилетний рестайлинговый седан Volvo S80 T6 второго поколения, который предлагается частным лицом за 990 000 рублей. Владелец предупреждает, что машина с пробегом в 142 000 километров находится в отличном состоянии и продается без торга. В ПТС указан один хозяин машины.
Volvo S80 оснащен турбированной 3-литровой «шестеркой» мощностью 304 л. с., которая работает в паре шестиступенчатым «автоматом». Разгон до 100 км/ч составляет 6,7 секунды. Речь идет о версии с максимальной комплектацией для указанного двигателя.