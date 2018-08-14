Самые дешевые пятилетние седаны мощностью более 300 л. с.

Среди предложений одного из популярнейших электронных ресурсов, размещающего объявления о продаже автомобилей, самый доступный вариант в указанной категории оценен в 890 000 рублей. А за самый дорогой просят 990 000 «деревянных».

В этот ценовой диапазон попали всего четыре объявления, в которых предлагаются машины с мотором мощностью больше 300 л. с. в возрасте до пяти лет. Следует учитывать, что, как правило, все цены, зафиксированные в объявлениях на вторичном рынке, за редким исключением, завышены, и продавцы почти всегда готовы к торгу на капоте.