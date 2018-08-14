Самые дешевые пятилетние седаны мощностью более 300 л. с.

Фото Hyundai
Какой русский не любит быстрой езды! Но вот беда — большой табун дорого обходится. Хотя если обратиться на вторичный рынок, то есть шанс оседлать резвого и не очень старого скакуна меньше, чем за миллион рублей. Портал «АвтоВзгляд» выбрал самые доступные пятилетние седаны мощностью более 300 лошадиных сил.
Иван Флягин

Среди предложений одного из популярнейших электронных ресурсов, размещающего объявления о продаже автомобилей, самый доступный вариант в указанной категории оценен в 890 000 рублей. А за самый дорогой просят 990 000 «деревянных».

В этот ценовой диапазон попали всего четыре объявления, в которых предлагаются машины с мотором мощностью больше 300 л. с. в возрасте до пяти лет. Следует учитывать, что, как правило, все цены, зафиксированные в объявлениях на вторичном рынке, за редким исключением, завышены, и продавцы почти всегда готовы к торгу на капоте.

Opel Insignia OPC

Как уже было сказано, самый доступный вариант в нашем списке оценен в 890 000 рублей. Ровно такая сумма объявлена за дорестайлинговый Opel Insignia OPC первого поколения 2013 года выпуска — горячий полноприводный седан бизнес-класса, заряженный 2,8-литровым V6 c турбонаддувом мощностью 325 л. с.

Разгон до сотни составляет всего 6 секунд, а максимальная скорость — 250 км/ч. В объявлении указано, что пробег равен 88 523 километрам. Продавец уверяет, что автомобиль оснащен богатым списком опций, находится в отличном состоянии, и на него имеется оригинал ПТС. Спортивный «Опель» продается в Калуге.

Hyundai Equus

Корейский седан представительского класса Hyundai Equus 2013 модельного ряда доступен по цене 895 000 «деревянных». За такие деньги машину продает официальный дилер в Москве. Пятилетний автомобиль с пробегом 134 000 километров оснащен бензиновым двигателем семейства Lambda V6 объемом 3,8 л и мощностью 334 л. с., который работает в паре с автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Седан разгоняется до 100 км в час за 6,9 секунды.

В объявлении указано, что автомобиль обслуживался согласно регламенту, и на него предоставляется гарантия юридической чистоты. При условии использования программы trade-in клиент получит дополнительную скидку в 15 000 рублей.

Volkswagen Passat CC

Пятилетний полноприводный седан бизнес-класса Volkswagen Passat CC продается в одном из столичных дилерских центров за 955 000 рублей. «Комфорт-купе», заряженное 300-сильным мотором V6 объемом 3,6 л., который работает с шестступенчатым роботом DSG, разгоняется до сотни всего за 5,5 секунд.

Автомобиль с пробегом в 57 400 неплохо оснащен, а в оригинале ПТС указано два владельца. В объявлении говорится, что технические характеристики соответствуют заявленным, а юридические ограничения на машину не обнаружены.

Volvo S80

Самым дорогим вариантом оказался пятилетний рестайлинговый седан Volvo S80 T6 второго поколения, который предлагается частным лицом за 990 000 рублей. Владелец предупреждает, что машина с пробегом в 142 000 километров находится в отличном состоянии и продается без торга. В ПТС указан один хозяин машины.

Volvo S80 оснащен турбированной 3-литровой «шестеркой» мощностью 304 л. с., которая работает в паре шестиступенчатым «автоматом». Разгон до 100 км/ч составляет 6,7 секунды. Речь идет о версии с максимальной комплектацией для указанного двигателя.

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14 августа 2018
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