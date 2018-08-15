Toyota повысила цены сразу на три модели в России

Фото: Toyota
Компания Toyota «взвинтила» российские ценники на три модели — Hilux, Land Cruiser Prado и Camry во всех комплектациях на сумму от 18 000 до 80 000 рублей. Пикап прибавил к прайсу 23 000 — 26 000 «деревянных». Теперь этот автомобиль можно купить в базе с 2,4-литровым 150-сильным дизелем, агрегатированным с шестидиапазонной КПП, минимум за 2 184 000 «целковых».
Светлана Ермолаева

Чтобы приобрести Land Cruiser Prado, придется выложить дополнительно 40 000, а то и 55 000 рублей. Актуальный ценник на рамный внедорожник в стартовой версии, оснащенный бензиновым мотором объемом 2.7 л и мощностью 163 «лошадки» в паре с пятиступенчатой «механикой», начинается от 2 329 000. А авто в «максималке» можно забрать за сумму от 4 173 000.

Крайне не повезло тем, кто собирался приобрести бизнес-седан Toyota Camry. Теперь покупателям придется добавить к приготовленной сумме еще 18 000 рублей, а в некоторых случаях и еще больше. Теперь цена на эту машину начинается от 1 471 000 «деревянных». В начальном варианте авто предлагается с двигателем объемом 2,0 л и отдачей в 150 л. с., которая работает вместе с шестискоростным «автоматом».

Напомним, что совсем недавно премиальный «тойотовский» бренд Lexus увеличил стоимость внедорожника LX. Его прайс подрос на 76 000 рублей.

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15 августа 2018
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