Самые дешевые пятилетние рамные внедорожники до 500 000 рублей

Серийные полноприводные «вездеходы» с рамной конструкцией, которым не страшны самые отчаянные сюрпризы на бездорожье, можно приобрести менее, чем за полмиллиона рублей. Речь идет от машинах не старше пяти лет. В списке оказались четыре самые популярные модели — две российского производства, одна китайская и одна корейская. Кроме них на вторичном рынке в указанной категории встречаются и другие рамные модели — например, Great Wall Hover H3 и Suzuki Jimny, но таких предложений там совсем немного.
УАЗ Хантер (от 200 000 ₽)
Ветеран-долгожитель отечественного автопрома 2013 года выпуска рамный внедорожник УАЗ Хантер доступен за 200 000 рублей. Машина с пробегом 100 000 километров оснащена 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 112 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Внедорожники со 128-сильным вариантом двигателя доступны по цене от 300 000 «деревянных». Версии 2013 года выпуска имеют средний трудовой стаж в 40 000 — 50 000 километров. Напомним, что стартовый ценник нового Хантера не превышает рубеж в полумиллиона «деревянных» — автомобиль в стандартной комплектации доступен всего за 459 000 рублей.
УАЗ Патриот (от 250 000 ₽)
Еще один рамный представитель Ульяновского автозавода 2013 года выпуска продается минимум за 250 000 «деревянных». Речь идет о внедорожнике УАЗ Патриот с 2,7-литровым 128-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой. Пробег машины составляет 87 000 верст. Достаточно много предложений более свежих экземпляров 2014 — 2015 годов за 400 000 — 500 000. Средний трудовой стаж таких автомобилей составляет 50 000 — 70 000 километров. Среди рамных внедорожников пятилетнего возраста эта модель предлагается чаще остальных. Кстати, новые Патриоты тоже стоят меньше полумиллиона — официально они предлагаются по стартовой цене в 499 000 рублей.
SsangYong Kyron (от 430 000 ₽)
Рамный корейский внедорожник выпускался с 2005 по 2015 годы. Самый доступный вариант среди пятилетних машин обойдется минимум за 430 000 рублей. Автомобиль с пробегом 44 000 км оснащен 2,3-литровым мотором мощностью 150 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Средний стаж пятилетних «Кайронов» составляет 80 000 — 100 000 километров. В ценовом сегменте до полумиллиона «деревянных» доступны также варианты с «автоматом». Напомним, что с 2009 по 2015 годы корейский внедорожник собирали в России — на автосборочном предприятии «Соллерс-Дальний Восток», расположенном во Владивостоке.
Great Wall Hover H5 (от 450 000 ₽)
Среди китайских внедорожников в указанной категории чаще всего встречаются полноприводные модели Great Wall Hover H5. За 450 000 можно приобрести машины 2013 года выпуска, оснащенные 136-сильным мотором объемом 2,4 л и «механикой». За полмиллиона рублей доступны дизельные версии с 2,0-литровым мотором мощностью 143 л. с. Пробег таких «китайцев» варьируется от 70 000 до 300 000 километров. Чуть реже и приблизительно по той же цене в продаже встречается младший представитель модельного ряда — Great Wall Hover H3, оснащенный 115-сильным мотором.