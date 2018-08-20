Самые дешевые пятилетние рамные внедорожники до 500 000 рублей

Серийные полноприводные «вездеходы» с рамной конструкцией, которым не страшны самые отчаянные сюрпризы на бездорожье, можно приобрести менее, чем за полмиллиона рублей. Речь идет от машинах не старше пяти лет. В списке оказались четыре самые популярные модели — две российского производства, одна китайская и одна корейская. Кроме них на вторичном рынке в указанной категории встречаются и другие рамные модели — например, Great Wall Hover H3 и Suzuki Jimny, но таких предложений там совсем немного.