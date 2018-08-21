Новый Infiniti Q60 подешевел в России

В России «японец» предложен только с одним типом мотора: 3-литровой V-образной «шестеркой» мощностью 405 л. с., агрегатированной с семискоростной автоматической коробкой передач. Купе с таким двигателем может разогнаться до первой «сотни» за 5,1 секунды.

Автомобиль представлен в единственной комплектации Sport ProActive. Она может похвастать 20-дюймовыми колесными дисками, «обутыми» в летнюю спортивную «резину» (в багажнике имеется «докатка»).

«Горячее» купе получила внушительный список электронных ассистентов и активных систем, в который вошли адаптивная система рулевого управления, а также датчики контроля движения и удержания машины в заданной полосе, камеры кругового обзора, функция обнаружения приближающихся объектов и даже система, умеющая определять свободное место на паркинге.

В салоне на центральной консоли разместилась пара сенсорных экранов мультимедийной системы размером 8 и 7 дюймов. Благодаря двум мониторам, разработчикам удалось избавиться от большого количества кнопок, усовершенствовав дизайн.

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