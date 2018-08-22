В России резко подорожали седаны Hyundai Solaris и Elantra

Hyundai Elantra в базовой комплектации стала дороже на 5000 рублей: чтобы стать обладателем этого автомобиля теперь нужно выложить 984 000 рублей. За эту сумму покупатель получает машину с 1,6-литровым мотором под капотом мощностью 128 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Седан оснащен кондиционером, 15-дюймовыми штампованными дисками, временной «докаткой» вместо полноценного запасного колеса, аудиосистемой с четырьмя динамиками и дневными ходовыми огнями. Топовый вариант обойдется уже как минимум в 1 135 000 рублей.

Тем, кто собрался приобрести Hyundai Solaris, теперь нужно заплатить не менее 679 900 «деревянных». В младашей версии бюджетника список оборудования совсем небогатый: здесь не найти ни кондиционера, ни задних электростеклоподъемников, ни дистанционного управления центральным замком. Такой автомобиль приводится в движение 100-сильным мотором объемом 1,4 литра, сочетающимся с шестискоростной «механикой».

Остается добавить, что по итогам первых семи месяцев года Hyundai Solaris занял четвертое место по продажам в России — за это время производитель реализовал 39 208 седанов.